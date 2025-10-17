ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！

今回は、まるでぬいぐるみと一緒に寝ているような、「ムーミン」デザインの「いっしょにおやすみブランケット」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」いっしょにおやすみブランケット

価格：4,990円（税込）

ブランケット部分：約100×120cm

マスコット部分：約25×20cm

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※洗濯機を使用する際には、洗濯ネットを使用してください

※マスコット部分は取りはずしできません

「ムーミン」といっしょに至福のうたたねができる、「ムーミン」のクッションが付いたブランケットがベルメゾンから登場！

まるで「ムーミン」と一緒に寝ているような楽しい気分になれます☆

手軽に使えるサイズ感もポイントです。

ひざ掛けにしてもぴったりで、足元をしっかりとあたためてくれます。

毛足のあるふわふわの素材で手触りも優しい！

周囲に黄色いブランケットステッチを効かせた北欧風カラーも魅力です。

眠っている表情に癒やされる「ムーミン」のクッション部分は中わた入り。

さらに羊を数える「ムーミン」がかわいい織りネーム付き！

「ムーミン」のかわいらしさを存分に感じられるブランケットです☆

「ムーミン」といっしょに、ぐっすり眠れるクッション付きのブランケット！

「ムーミン」いっしょにおやすみブランケットはベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

©Moomin Characters TM

