かわいいクッション付き！ベルメゾン「ムーミン」いっしょにおやすみブランケット
ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！
今回は、まるでぬいぐるみと一緒に寝ているような、「ムーミン」デザインの「いっしょにおやすみブランケット」を紹介します☆
ベルメゾン「ムーミン」いっしょにおやすみブランケット
価格：4,990円（税込）
ブランケット部分：約100×120cm
マスコット部分：約25×20cm
販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」
※洗濯機を使用する際には、洗濯ネットを使用してください
※マスコット部分は取りはずしできません
「ムーミン」といっしょに至福のうたたねができる、「ムーミン」のクッションが付いたブランケットがベルメゾンから登場！
まるで「ムーミン」と一緒に寝ているような楽しい気分になれます☆
手軽に使えるサイズ感もポイントです。
ひざ掛けにしてもぴったりで、足元をしっかりとあたためてくれます。
毛足のあるふわふわの素材で手触りも優しい！
周囲に黄色いブランケットステッチを効かせた北欧風カラーも魅力です。
眠っている表情に癒やされる「ムーミン」のクッション部分は中わた入り。
さらに羊を数える「ムーミン」がかわいい織りネーム付き！
「ムーミン」のかわいらしさを存分に感じられるブランケットです☆
「ムーミン」といっしょに、ぐっすり眠れるクッション付きのブランケット！
「ムーミン」いっしょにおやすみブランケットはベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。
©Moomin Characters TM
