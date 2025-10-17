英国の紳士淑女たちが、相撲の美技に酔いしれた。

日翔志英忠の紆余曲折、遠回り、挫折…山あり谷ありの壮絶相撲人生

日本時間16日、大相撲の英国・ロンドン公演が開幕。海外公演は2005年のラスベガス公演以来20年ぶり、ロンドンでは1991年以来34年ぶりだ。

公演前はそれぞれ力士が市内を観光。ビッグベン、テムズ川、大英博物館、バッキンガム宮殿など、定番コースを満喫した。公演が行われるロイヤル・アルバート・ホールは定員約5400人。5日間のチケットはすでに完売している。

普段は見られない大相撲だけに、観衆も興味津々。大の里（25）、豊昇龍（26）の横綱土俵入りを固唾を飲んで見守り、しこを踏むや「ヨイショ！」「オオー！」の大歓声。取組中も日本のそれのように酔っぱらって叫ぶ者はおらず、多くの力士が観戦マナーに感心していた。

相撲協会は伝統文化の継承発展、相撲道の普及を第一義としている。海外に相撲を伝えるのは公益法人として大きな役割だ。

「大相撲は海外の観光客にも大人気。本場所はもちろん、各部屋の稽古観戦ツアーなども盛況です。そうした事情もあってか、海外からは協会に公演の依頼が殺到。協会執行部も調整に四苦八苦しているようです」（角界OB）

とはいえ、嬉しい悲鳴ばかりではない。現在は来年6月のパリ公演が公表されているが、「来年の10月もどこか海外に行くのでは」と囁かれている。

前出のOBは「次は再びラスベガスなんてウワサも聞くが」と、こう続ける。

「海外公演に行けるのは年4回の地方巡業がない6月と10月のみ。本来は稽古や治療に専念できる期間ですが、海外公演が入れば負担が増えかねない。大関琴桜は9月場所をケガで途中休場したが、診断書など止むを得ない事情がなければ参加が義務です。協会も力士の抱える事情を把握しているものの、海外公演のチャンスは年に最大2回。海外の相撲熱もいつまで続くかわからないとあって、断るべきか受けるべきか、執行部も悩んでいるようです」

ただでさえ、現在は本場所のチケットが海外の観光客に流れ、肝心の日本人が入手しづらくなっている。海外人気が高すぎるのも考えものかもしれない。

