「ハラスメント」に対する認知が広がったことで、職場でのハラスメントは、いまや「誰にでも起こりうる問題」として社会的注目を集めています。しかし、上司の叱責や同僚からの言葉が「指導」なのか「ハラスメント」なのか――。その線引きは簡単ではありません。

加害者にも被害者にもならないために、ハラスメントの「線引き」と「対応」を学び、職場でのトラブルを未然に防ぐ実践的ガイドブックとして、労務相談を数多く受ける社会保険労務士の村井真子氏が書いた『職場問題ハラスメントのトリセツ』より、一部抜粋・編集してご紹介します。

自分を客観視する力が弱い人

自分を客観視する力、いわゆる「メタ認知」の力が弱い人は、職場での自分の言動が適切であるかを検証する力が不足しています。

周囲の自分に対する評価も感じにくいため、状況を考えずに、良かれと思って自分の成功体験を他者に押し付けたりします。相手が明らかに嫌がっているのに、それがわからないで繰り返すなどの行為に及びがちです。

また、周囲から明確な評価を与えられ、それが自分の認識とかけ離れていると受け入れられません。評価者を攻撃したり、過剰に重く受け止めて傷つくということもあります。

典型的な行動例

▶自分の言動が正しいと思っていて、他者から誤りを指摘されると激怒する

▶自分の定めたルールや基準を他人に押し付けがちである

▶自己反省が不得意なので、同じパターンでのハラスメントを繰り返す

ケース1 自分の指導方法・やり方が正しいと思い込んで指導を行う上司

＜相談＞

私は従業員数300人ほどの人材サービス会社の営業職として1年前に転職しました。その転職先の上司のマネジメント方法に疑問があります。部下を評価するとき、行動量と労働時間の長さを重視しているようなんです。私は保育園に通う子どもがいるので、業務時間は独身社員に比べれば短くなります。でも、前職の経験を生かして提案資料を工夫したり、会社が推奨する電話ではないものの、メールでのフォロー案内を行っていて、他の社員と比べても受注率は決して悪くないと思います。なのに、上司は架電量や訪問量などのKPIが未達という理由で、私に細かく業務指示をしたり、微細なことにも報告を求めるようになりました。そのため業務の予定が狂い、急に残業を命じられることも増えました。残業はできないと最初から伝えているのに……。最近、社内SNSで私を揶揄する発言もあり、出勤するのが苦痛です。これはパワハラではないのでしょうか？

サトミ（30代・女性）

数字をつくれる社員が評価される

＜解説＞

サトミさんが転職したA社の営業部は3つのチームに分かれていて、チームで月次KPIの達成を競い合う風土があります。個人成績を上げることでチームの評価を高めるという雰囲気があり、数字をつくれる社員が評価される文化がありました。

サトミさんが配属されたチームのリーダー（課長級）であるアベさんは、いわゆるプレイングマネージャーで、営業畑一筋で目覚ましい成績を上げてきた実力者です。しかし、管理職としての研修受講や部下育成の経験は乏しく、自分がプレイヤーとして成功した手法をそのまま部下に押し付ける傾向がありました。

サトミさんも成果を出すには一定の行動量がいることは理解していて、営業行為を惜しむつもりはありません。しかし、未就学児を抱えるなか、電話をかける回数や企業訪問量という指標では周囲に劣るところがありました。

サトミさんは、次第に上司のアベさんから毎日予定を報告させられ、細かな業務指示や確認、進捗共有を求められるようになりました。

その結果、残業が必要になることが増えました。サトミさんが保育園の送迎を理由に残業を断ると、アベさんは「全員で貢献すべきなのに、足を引っ張っている人がいる」「自分の能力不足を子どものせいにしてはいけない」などと、チーム全体のグループチャットで揶揄するような発言をするようになりました。

名指しされたわけではありませんが、チーム内で子育て中の社員は自分だけです。サトミさんは次第に追い詰められていきました。

やがて、サトミさんは転職をする覚悟で人事部に状況を伝え、マネジメントの改善を求めることにしました。相談を受けた人事部が、サトミさんとアベさん双方へのヒアリングを行うと、次のような事実が確認できました。

・チーム全体のオープンチャットで複数回、おおむね週に一回程度の割合で、アベさんが匿名の誰かを揶揄するような発言をしている

・2人のダイレクトチャットでは、アベさんがサトミさんに「もっと訪問先を増やせないのか」と問い、そのたびにサトミさんが謝罪をしているやり取りが、入社1カ月経過後から始まった。「言い訳をしないでほしい。あなただけが大変なわけではない」といったやり取りが週に1、2回程度発生している。また、他の社員に比べ、2人の直近1カ月間のメッセージの頻度・回数は5倍ほど多い

・入社からの期間が短いため、サトミさんの行動について、実際に人事評価に反映された実績はない

「パワハラとまでは言えない」

人事部は、確認できた事実に基づき、オープンチャットでのアベさんの言動は「パワハラとまでは言えない」と判断しました。よって、懲戒処分を科すことはしませんでしたが、「サトミさんへの揶揄と取れる発言を慎むこと」を誓約する文書の提出を、アベさんに求めました。

また、チームメンバー全員に対し品位ある言動をするよう注意しました。

一方で、サトミさんにもアベさんの指導方法を否定せず、謙虚に受け入れる姿勢を示すこと、また、育児介護休業法に定める「時間外労働の制限」を正式に申し出てもらうようにしました。

そして、1カ月について24時間、1年について150時間の範囲内での残業には協力するよう求めました。

ケース2 嫌がっていることに気づかず、容姿についての冗談を繰り返す先輩

＜相談＞

私は老舗の不動産運用会社に勤めています。職場の先輩から「ハムくん」と呼ばれて容姿いじりをされています。先日は「ハムちゃん臭いなあ。子豚さんブーブー」と女性社員の前で言われて笑われました。先輩がそう呼ぶせいで、他の社員にも「ハムさん」とか「ハムくん」とあだ名のように呼ばれます。一度嫌だと伝えましたが、「ハムって呼ばれたくないなら痩せなよ」と言われて取り合ってくれませんでした。もともと太りやすく、多汗症で、夏場は体臭が強く出てしまうときもあり、すれ違いざまに「臭いよ」と言われたりしてつらいです。この体質がずっとコンプレックスなのですが、最近はそれに加えて下痢がひどく、通勤のバスに乗ることが怖くなりました。病院を受診しましたが、精神的なものではないかと言われました。いったん休職するつもりですが、社員数50人程度の会社なので、復職してもまた同じあだ名で呼ばれるかもしれません。改善されないなら、いっそこのまま会社を辞めたほうがいいかと悩んでいます。

ユウヤ（30代・男性）

＜解説＞

ユウヤさんは2カ月ほど前から通勤時の下痢症状に悩んでいましたが、通っていた消化器内科クリニックの主治医から「過敏性腸症候群」の診断書を受けたことを機に、会社に休職を申し出て、3カ月の休養を取ることになりました。

漏らしてしまうことへの恐怖で、通勤でバスに乗ることが困難になったことに加え、出社しても打ち合わせなどトイレのない状況に短時間でもおかれることに不安を感じ、業務にも支障が出始めたからです。

ユウヤさんの先輩であるハヤタさんは、明るくて頭の回転が速く、周囲も一目置くタイプです。きわどい発言をしても面白がられることが多く、仕事ぶりも的確で、上司や女性社員からの評判も悪くありません。

しかし、ユウヤさんはハヤタさんが自分を「ハム」と呼ぶたびに不快な思いをしていました。一度は「やめてほしい」と伝えましたが取り合ってもらえず、周囲がハヤタさんの発言に笑っているのを見ると反論する勇気が出ませんでした。

むしろ自分に問題があるのではないかと考えて、落ち込んでいました。

休職中、ユウヤさんは男性から男性へもセクハラが行われることをネット記事で読み、自分がハヤタさんから受けていたものはセクハラなのではないかと考えるようになりました。

そこで、復帰意向の確認で連絡を取ってきた総務課の職員に相談したところ、事実確認をさせてほしいと申し出があり、ユウヤさんはそれを受諾しました。

総務課で相談窓口を担っている職員が、ユウヤさんとハヤタさんの双方と面談をしました。ハヤタさんは「ハムくん」と呼んでいることは認めたものの、その他のことは記憶があいまいだと答えました。

ユウヤさんは、同調している周囲の社員からもハラスメントを受けていると感じていましたが、傷ついていることは知られたくないと思っていました。そのため総務課職員は、ユウヤさんの了承を得て直属の上司からも聞き取りを行いました。

その結果、ユウヤさんがあだ名で呼ばれていること、体臭についてからかう声があったのは事実だとわかりました。また、以前にそれを問題視する声が上がっていたものの、本人から申し出がなかったとして対応が保留されていたこともわかりました。

懲戒処分…先輩社員は自己都合退職

以上の事実から、会社はハヤタさんの言動がセクハラであると認め、ユウヤさんが休職せざるを得ない状況であったことから、ハヤタさんに懲戒処分を科すことにしました。





処分にあたっては、ユウヤさんとハヤタさんの事実認識が異なっていたことを示し、弁明の機会を与えました。しかし、ハヤタさんは懲戒を受けることを良しとせず、結果として自己都合退職に至りました。

会社は、直属の上司もユウヤさんが不適切な呼称で呼ばれていたことを知っていながら放置していたことに責任があると判断し、人事上の措置として降格としました。

また、上司である管理課長と人事部長2名でユウヤさんに謝罪し、会社からの見舞金として30万円を支払いました。

ユウヤさんは元の部署に復帰しましたが、ハヤタさんが退職後であることもあり、過敏性腸症候群が再発することなく、今日まで勤務を続けています。

ユウヤさんのいた職場は、「容姿いじり」を許容する文化があり、特に男性に対しては冗談で通じると思われる風土がありました。現在は再発防止のために、毎年、全社員がハラスメント研修を受けて正しい認識の共有に努めています。

（村井 真子 ： 社会保険労務士、キャリアコンサルタント、経営学修士（MBA））