総勢17人の“キス寸前”など尊い姿 チーム・ハンサム！ドラマ『君キス』キービジュアル【第1〜3話あらすじ】
アミューズ所属のチーム・ハンサム！のメンバーが出演する、ABCテレビドラマL『君としたキスはいつまでも』（略称：君キス）のメインビジュアル、第1話〜3話のあらすじ＆劇中カットが17日、公開された。
【写真】『君キス』第1〜3話カット 湖畔の尊いシーン多数
同作は、完全オリジナルのオムニバス・ラブストーリー。廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテルのオープンを前に、卒業生や小学校にゆかりのある人々を招待したプレオープンが行われ、登場人物たちが、それぞれに思い思いのタイミングで、家族や友人、恋人とともにホテルに集う。恋人と初めてのお泊りのため、亡き妻との思い出をたどるため、疎遠になった幼なじみで集まるため…。
かつて子どもだった大人たちが、思い出の場所で、自分自身、そしてなにより大切な人と向き合う時間を過ごし、そして人と人とが向き合った先にある、人生でもっとも美しく尊いキスシーンを描く。
出演は、細田佳央太、莉子、本島純政、川津明日香、渡部秀、小島藤子、猪塚健太、藤谷理子、青柳塁斗、松井愛莉、太田将熙、溝口琢矢、福崎那由他、中井友望、小関裕太、清水くるみ、松岡広大。メインビジュアルには、総勢17人のキス寸前ショットなど象徴的なシーンが描写された。
ABCテレビ（関西地区＝10月19日スタート、毎週日曜 深0：10）、テレビ朝日（関東地区＝10月18日スタート、毎週土曜 深2：30）の放送ほか、TVer・ABEMAで見逃し配信。
また、ドラマに出演するチーム・ハンサム！メンバー登壇の上映会の開催が決定。11月29日にユナイテッド・シネマ豊洲（東京）で実施され、ライブ・ビューイングが全国20館前後の映画館で上映予定。
■第1話「世界で一番尊い歯磨き」
ホテルのプレオープン初日、廃校前の小学校で最後の卒業生となった佐々木太陽（細田佳央太）と玉山みく（莉子）は、幼い頃からの幼馴染。最近付き合い始めた2人は、初のお泊りとして、リノベーションしてホテルになった思い出の地を訪れる。手をつないだことさえない2人の淡い恋模様の行方は…？
■第2話「ごめんね。さようなら」
新人ホテルスタッフの仁野司（本島純政）と、先輩で教育係の仙崎渚（川津明日香）はプレオープンに向けた準備を行っていた。お互い好意を持っているものの、恋人までの距離はなかなか縮まらない二人。それには、ある理由が…？
■第3話「だからやめといた方がいいよ」
小学校6年の時に転校してきて1年だけこの小学校で過ごした嶋田沙由里（小島藤子）。長年付き合った彼氏に振られ、ひとりホテルを訪れた。そこで、偶然出会ったのが同い年のカメラマン・新田裕司（渡部秀）。初めて出会った2人が、湖畔のホテルで過ごした1日…。
