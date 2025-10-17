東京ドーム開催『MUSIC EXPO』約50曲パフォーマンス決定 ENHYPEN、HANA、TXT、Number_iら出演【パフォーマンス順掲載】
11月3日に東京ドームで開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』のパフォーマンス内容が17日、発表された。
【写真】超豪華！『MUSIC EXPO LIVE 2025』出演者
同イベントは、2025年の音楽シーンをけん引するアジアのアーティストたちが出演し、ここでしか見ることのできないステージを届ける。BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE（※アルファベット順）の12組の出演が発表されている。MCは南海キャンディーズの山里亮太が務める。
今回、全出演アーティストが披露するトータルの楽曲数が、約50曲となることが決定した。さまざまなアーティストのパフォーマンスを一度に楽しめるだけでなく、各アーティストのパフォーマンスをたっぷり堪能することができる。また、この日限りのスペシャルなコラボステージがあるほか、オープニングとエンディングでは全アーティストが一堂に会してのコラボトークも実施する。
【『MUSIC EXPO LIVE 2025』のパフォーマンス順】
OPENING（ALL AERTIST）
KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）
KiiiKiii
SPECIAL COLLABORATION（BE:FIRST×ENHYPEN）
CORTIS
4EVE
HANA
ENHYPEN
BE:FIRST
SPECIAL COLLABORATION（KAWAII LAB.×KiiiKiii）
TOMORROW X TOGETHER
Number_i
ENDING（ALL ARTISTS）
【写真】超豪華！『MUSIC EXPO LIVE 2025』出演者
同イベントは、2025年の音楽シーンをけん引するアジアのアーティストたちが出演し、ここでしか見ることのできないステージを届ける。BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE（※アルファベット順）の12組の出演が発表されている。MCは南海キャンディーズの山里亮太が務める。
【『MUSIC EXPO LIVE 2025』のパフォーマンス順】
OPENING（ALL AERTIST）
KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）
KiiiKiii
SPECIAL COLLABORATION（BE:FIRST×ENHYPEN）
CORTIS
4EVE
HANA
ENHYPEN
BE:FIRST
SPECIAL COLLABORATION（KAWAII LAB.×KiiiKiii）
TOMORROW X TOGETHER
Number_i
ENDING（ALL ARTISTS）