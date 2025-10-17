ÌðÂô±ÊµÈ¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡¡ËÜ¿Í¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â
¡¡¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê35ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI believe¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ò2026Ç¯1·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Û¤·¤¤¡Ä¡ª¡ÈE.YAZAWA¡É50½µÇ¯¥í¥´¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¡Ë
¡¡¡ØI believe¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ê¥í¥°È×¤Ç¤Ï¡¢ÌðÂôËÜ¿Í¤¬¥¢¥Ê¥í¥°È×¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»Ü¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHackney Diamonds¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Matt Colton»á¤¬¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£²»¼Á¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿½ÅÎÌÈ×»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÈE.YAZAWA¡É¥í¥´¤Ë50¼þÇ¯¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼3¼ï¤¬Æ±º¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌðÂô¤Ï¡¢50¼þÇ¯µÇ°¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ØDo It! YAZAWA 2025¡Ù¡Ê11·î8Æü¡¢9Æü¡Ë¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÈYAZAWA¥¤¥ä¡¼¡É¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
