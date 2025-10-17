

実写版映画『秒速5センチメートル』に主演する松村北斗（写真右）と監督の奥山由之（写真：Instagram『秒速5センチメートル』映画公式アカウントより）

【写真】松村北斗の“孫”がイケメン高校生に…！

新海誠監督のアニメーション映画『秒速5センチメートル』（2007年）が実写化されると聞いたときは懐疑的だった。実景をエモく処理した独特の表現が魅力のアニメ。なのに、わざわざ実景に戻すの？ と。

だが主人公が松村北斗で、監督がエモい写真や映像の第一人者の奥山由之とあれば、もしかしたらありかもと興味を持って見た。そうしたら、ありだった。

現時点で「最適解の演技」ができる松村北斗

主人公・遠野貴樹が小学校で出会い、心を通わせた篠原明里。離れ離れになってからも明里をずっと思い続け、大人になっても忘れられずにいる。

原作となるアニメ版は、東京・小学校時代「桜花抄」、種子島・高校時代「コスモナウト」、東京・社会人時代「秒速5センチメートル」とシンプルな3部作。桜の花びらが落ちる速度が「秒速5センチメートル」であるという印象的なワードが全編を貫いている。

実写版は順番が入れ替わっている。社会人時代からはじまって、小学校時代、高校時代と松村北斗演じる貴樹の記憶の物語になっている。

さらに、高畑充希演じる明里パートも膨らまされて、3つの時代のほかに、離れた2人の2つの人生が並列した入り組んだものになった。そのぶん、見どころが増えて、楽しみどころも満載だ。

実写版『秒速5センチメートル』の心をわしづかみにする要素を8点挙げてみよう。

1：松村北斗が適役すぎた

映画『ファーストキス 1ST KISS』（25年）の大ヒットも記憶に新しい、令和の顔と言っていい松村北斗。STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループ「SixTONES」の1人としての俳優業には思えない稀有なムードを持った不思議な逸材だ。

濃すぎず、薄すぎず、主張しすぎないが整った顔立ちと、空手を習っていたせいか折り目正しそうに見える佇まいをベースに、見る人の感情や記憶を喚起させる余白をまとった“依代俳優”とでもいえる魅力が『秒速〜』でも大いに発揮された。いやむしろ、遠野貴樹こそ松村北斗にぴったりの役のように感じる。



主人公・遠野貴樹は、松村北斗にぴったりの役だった（写真：X『秒速5センチメートル』映画公式アカウントより）

小学生、高校生と成長し大人になって、人と深く関わらず、黙々と高みを目指してやってきた貴樹のクールさ。でもその閉ざした内面には繊細なやわらかい心が隠れている。

拗らせ演技を測る度数があったとして、おそらく現時点で最適解の演技ができるのが松村だと思う。理想の拗らせ。そのため、女性客は、よくよく考えると面倒くさい主人公を許容してしまう。この主人公の面倒くささについては後述する。とにかく松村北斗は時代の要請にかなっている。

アニメ（絵）と実写のどうしても交わらない部分を彼は繊細に考えて演じていた。ポケットに手を入れるかどうか悩んだと、YouTubeの東映ムービーチャンネル「松村北斗×奥山由之×新海誠 スペシャルトークセッション」で語っていたのだ。

アニメなら成立しても自分がポケットに手を入れたら雰囲気が変わってしまうと自覚したという聡明さ。それが、実写版を成功に導いた1つであろう。

高畑充希のうっすら「虚無」を感じさせる瞳

2：高畑充希が存分に生かされている

高畑が演じる篠原明里は、物語の根幹を成す重要な役。貴樹の心を捉えて離さない、ファム・ファタールだ。

アニメ版だと、途中で、え、となる展開になるが、実写では、もしかしてアニメと違う展開になる？ と期待させる。なぜなら、アニメと違って、明里パートが貴樹パートと並列して手厚く描かれているから。

しかも、2人が東京の意外と近いところで生活していて、ニアミスしそうでハラハラする。このすれちがい感が実写版の魅力の1つだ。

篠原明里は書店員をしていて、本のセレクトや手書きポップのセンスがいい。いつも上を向いて生きている。

幼い頃のあの子がこんなに素敵に成長していたという感じなのだが、高畑充希の特徴で、どんな役をやっていても、大きな瞳がガラス玉のようにうっすら虚無を感じさせるのだ。

心ここにあらずな感じや、なんだか手が届かない感じ。あるいは、パソコンのストレージに余裕がいっぱいあってフル稼働していない感じ。余力で何か別のことをしている気配がするのだ。

要するに能力が高く、ちょっとやそっとではいっぱいいっぱいにならない優秀さ。

彼女の、その今ここにすべてを注いでいない感じ（悪い意味ではない優秀だということ）が、実写版『秒速〜』に存分に生かされていて、いい意味で鳥肌が立った。



見事に「明里」を演じ切った高畑充希（写真真ん中）。ハマり役だった松村との相乗効果で、エモさがあふれていた（写真：Instagram『秒速5センチメートル』映画公式アカウントより）

3：森七菜が魅力的すぎた

20代で高校生役を演じる若手俳優は少なくない。だが、大抵やや無理を感じるものだ。ところが、森七菜の高校生はAIなんじゃないかと思うほどパーフェクトに十代の未成熟なみずみずしさを発揮していた。

制御できないエネルギーすべてが恋愛感情に還元されてしまうどうしようもなく衝動的な躍動。あまりに魅力的すぎて、貴樹と明里の物語がかすみそうになった。

種子島のロケやロケットのパーツ（？）を運ぶ車のダイナミズムから、高校生が通学に使用する原付のカブの素朴さまで、目に映るものの何もかもすばらしく、種子島編は見る価値がきわめて高い。

米津玄師の「切実な声」が胸に迫る

4：米津玄師の圧倒的な強さ

「また米津か」と思わせない、圧倒的な劇的世界とマッチングする稀代のヒットメーカー。21世紀の切実さを1人で背負っているような人で、今回も、彼の切実な声が胸に迫る。

というのは、もう誰でも思うことであるのだが、米津がすごいのは、作中にほかの圧倒的な曲が出てきてもへっちゃらな感じである。

今回は山崎まさよしの「One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜」という劇中歌ですっかり観客の心を掴んだなかで、しれっとラストをもっていく。

アニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』でも彼は主題歌を担当していた。

第11回の劇中で『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の主題歌であるTM NETWORKの「BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて)」が流れて話題をかっさらっていったという、なんだかおもしろいことになったのだが、米津の歌はそんなことはどこ吹く風な強さを持っている。

『カムカム』と『国宝』ファンも歓喜

5：奥山由之が描く「境界」

これが商業映画の初監督作になる奥山監督。自主製作したオムニバス映画『アット・ザ・ベンチ』（24年）も高評価で、この人に撮ってほしいと思う被写体があとを絶たない人気写真家であり映像作家。

ボケ感ある画が特徴的で、アニメ版はリアルな実景を虹色に彩ったような、いかにも主人公の脳内風景なのだが、実写版はその塩梅が少し違うので、見る人をより選ばない印象がある。



みずみずしさが映像にも表れていた種子島編（写真：Instagram『秒速5センチメートル』映画公式アカウントより）

興味深かったのは、境界の表現。

人間と人間の境界、あるいは人間と社会の境界を暗喩的に電車のドアの開け閉めなどで感じさせることは珍しくないし、アニメ版でもそう感じさせるところはいくつもあった。

実写版では、窓に雪が溶けた水滴、アニメにもあった電車の連結のきしみなど、ぱきっと切り分けられない、ずれながら重なり合う部分を、そのものずばり撮影できる。それがアニメと違う実写の強さだとを筆者は実感した。ただこれが作り手の意識的なものかどうかはわからない。

もう1つ印象的だったのは、小学校時代、電車に乗った貴樹をホームから明里が見送るシーンで、パッパッパッと素早く切り替わるいろいろな風景。このリズム感は新海派か奥山派かと、2作とも見た人と話してみたい。

ちなみに撮影は藤井道人監督とよく組んでいる今村圭佑で、編集は『アット・ザ・ベンチ』でも組んでいる平井健一。優秀なスタッフの力も見逃せない。

6：『カムカム』や『国宝』ファンにもうれしい

かなり蛇足な楽しみ方だが、貴樹の高校時代を演じる青木柚が、松村の出世作、朝ドラこと連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（NHK、21年度後期）で、松村が演じた稔の孫に当たる桃太郎役を演じていたのである。

ドラマの中では稔は戦死したので、桃太郎とは出会うことはなかった。だからこそのエモさ。同じ血が流れている役を演じた者同士が同一人物を演じるなんて、『カムカム』ファンには感無量であった。バイアスがかかって、なんだか似ているように見えたほどだ。実は、ここが最大のエモさのようにすら思えた。



写真右から、貴樹の高校時代を演じた青木柚、社会人時代の松村北斗、小学校時代の上田悠斗（写真：X『秒速5センチメートル』映画公式アカウントより）

また、高畑充希と森七菜は大ヒット上映中の『国宝』（25年）で、主人公（吉沢亮）に関わる重要な役で出演している。

どちらも主人公の業に振り回される役だが、高畑の役はどこかクールでその瞬間の自分の人生を大切にする、実に割り切りのいい人物で、一方、森の役は若さゆえ恋の熱情に溺れがちな役。どこか『秒速〜』と近い役を担わされているのは俳優の資質であろうか。

“リア充”も「秒速」は楽しめる

7：この話って実際のところどうなんだろう

先述の『国宝』の女性像とキャラがかぶっていないだろうかという話ともつながっているのだが、『秒速〜』で描かれている恋の形、あるいは男性像、女性像が気にかかる。

俗に「女は上書き」「男は名前をつけてフォルダー保存」と言われる類型を描いて、その身もふたもないさまをすてきな絵柄でくるんでいる。言ってみれば「過去に囚われた男が自己陶酔している物語」と表することもできる物語だ。

もちろん、大なり小なり誰もが経験することだと思う。だからこそ山崎まさよしの歌を聞いてひととき浸りまくる映画として、アニメも実写も、人間のもろさをこのうえなく美しい映像に仕上げることに全力を注いだ秀作である。いわば美しくも悲しい自身の歩いてきた道の鎮魂である。

ところが驚いたのは、映画を見たとある記者の、自身ののろけのような感想で回収されている記事が出ていたことだ。世の中には幸福な恋愛の思い出だけを持った“リア充”もいること。充実した人もさみしい人も、過去さみしくていま充実した人も、どんな人もその人なりに『秒速〜』は楽しめるのだと思うと、実に懐の深い作品である。

初恋の美しい思い出に酔える理由は、ひとえに、幼少期の貴樹役の上田悠斗と明里役の白山乃愛があまりにも儚く純粋で美しいからだろう。

また、少なくとも実写は、アニメ版よりも、少しだけ主人公が変化した先を描いている。



幼少期を演じた上田悠斗と白山乃愛は、500人規模のオーディションから抜擢されたという（写真：X『秒速5センチメートル』映画公式アカウントより）

戸塚純貴が“秒速”だった

8：宮粼あおい、吉岡秀隆、戸塚純貴の存在感

名優・宮粼あおいや吉岡秀隆が、実写オリジナルキャラとして登場している。正確には宮粼が演じる役はアニメにも存在しているが、実写版のほうがきわめて重要な役割を与えられている。吉岡は完全にオリジナル。

ちょっと上の世代が登場することで、観客の層も広がる目配りか。宮粼あおいももちろんいいが、吉岡秀隆の信頼感は半端ない。物語の良心を担っている。地球を攻めてくるものがいたとしたら、まず吉岡秀隆を捕まえると地球は相当なダメージを被るだろう。

最後に言いたい。今、あちこちで引っ張りだこの戸塚純貴（『虎に翼』のスピンオフが楽しみ）の無駄遣いではないかと思うような使われ方にびっくりした。まさに“秒速”。まるで桜の花びらのようだった。

以上8つの注目点を挙げてみた。

シンプルな構成で、人間の繊細な感情や風景描写を絵で再現しようとする偏執的なまでの気迫で勝負していたと感じるアニメと、それを1回解体し再構築し、いろいろな要素を付加した実写版。この違いはアニメと実写の相違か、それとも時代の相違であろうか。

（木俣 冬 ： コラムニスト）