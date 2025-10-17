&TEAM、初のライブビューイングに向けてコメント動画公開「大画面だからこそ伝わる迫力を楽しんで」
9人組グローバルグループ・&TEAMが、埼玉・さいたまスーパーアリーナで行う『2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE' ENCORE』10月25日公演のライブビューイングを開催する。それに先立って、来場者特典のビジュアルが公開され、メンバーからのコメント動画も到着した。
【写真】さわやかすぎる…洗濯物を抱えて笑顔のNICHOLAS＆MAKI
&TEAM は、5月から7月にかけて、アジア9都市を巡る、グループ初のアジアツアー『2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'』を開催。今月3日には、結成3周年記念のアニバーサリーイベントにて韓国デビューを発表した。10月25日、26日には、自身最大規模の会場であるさいたまスーパーアリーナにおいて、アジアツアーのアンコール公演『2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE' ENCORE in JAPAN』の開催を予定している。ライブビューイングでは、25日の開幕公演を午後6時から日本全国とアジア3都市の映画館で楽しめる。
&TEAM初のライブビューイング開催を記念した来場者特典「オリジナルステッカーシート」のビジュアルも公開された。ステッカーには、各メンバーのステージ上でのきらめく瞬間を切り取ったパフォーマンスカットを使用している。
さらに、グループ初のライブビューイングについて、メンバーよりコメント動画も到着。「大画面だからこそ伝わる迫力を楽しんでほしい」と呼びかけている。
