100均に高級感のあるタイプあるよ！インテリアに馴染みやすい♡300円とは思えないフレーム
商品情報
商品名：コレクションフレーム（トレーディングカード2枚組）
価格：￥330（税込）
対応するトレーディングカードのサイズ：63mm×88mm
販売ショップ：ダイソー
高級感のあるデザイン♡ダイソーで珍しいトレカ用フレームを発見！
トレーディングカードのコレクション用ケースなどが充実するダイソー。クリア素材を使ったシンプルなものはよく見かけますが、珍しい商品を発見しました！
今回ご紹介するのは『コレクションフレーム（トレーディングカード2枚組）』。カードを同時に2枚飾れる、ありそうでなかった高級感のあるタイプのトレーディングカード用フレームです。
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に陳列されていました。
縁はつるんとしたプラ素材ではなく、木目調になっています。凝って見える上、高見えしてチープ感がありません。
背板はベロアのような滑らかな素材が使われており、周りが白く縁取られていてカードのデザインが引き立ちます。
透明の板が枠に対して大きすぎるためか、たわんでしまっているのが惜しいポイント…！
光が反射しやすいので、このままでは見えにくくなってしまっています。
余分な部分をカットして使うことにしました。
スタンド部分が大きめで、安定感があるのも嬉しいポイントです。
背板の留め具は頑丈なので、マイナスドライバーを使用すると開けやすいです。
インテリアに馴染みやすい！内フレームを外せば写真も入れられる◎
収納可能なカードサイズは、63mm×88mmです。実際に飾るとこんな感じになります。
落ち着いた雰囲気が漂い、お部屋のインテリアにも馴染みやすいのがお気に入りです！
ちなみに内フレームを外すと、2Lサイズの写真も入れられますよ。
今回は、ダイソーの『コレクションフレーム（トレーディングカード2枚組）』を紹介しました。
トレカのコレクションや、推し活に大活躍間違いなし！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。