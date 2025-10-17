100均に高級感のあるタイプあるよ！インテリアに馴染みやすい♡300円とは思えないフレーム

100均のトレカ用グッズはシンプルなものが多いですが、ダイソーで高級感のあるタイプのフレームを見つけました！カードを同時に2枚収納できる、落ち着いたデザインの珍しいフレーム。スタンド部分も大きめで、立てた際も安定感があります。内フレームを外すと写真も飾れて便利◎コレクションや推し活におすすめです！

商品情報

商品名：コレクションフレーム（トレーディングカード2枚組）

価格：￥330（税込）

対応するトレーディングカードのサイズ：63mm×88mm

販売ショップ：ダイソー

高級感のあるデザイン♡ダイソーで珍しいトレカ用フレームを発見！

トレーディングカードのコレクション用ケースなどが充実するダイソー。クリア素材を使ったシンプルなものはよく見かけますが、珍しい商品を発見しました！

今回ご紹介するのは『コレクションフレーム（トレーディングカード2枚組）』。カードを同時に2枚飾れる、ありそうでなかった高級感のあるタイプのトレーディングカード用フレームです。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に陳列されていました。

縁はつるんとしたプラ素材ではなく、木目調になっています。凝って見える上、高見えしてチープ感がありません。

背板はベロアのような滑らかな素材が使われており、周りが白く縁取られていてカードのデザインが引き立ちます。

透明の板が枠に対して大きすぎるためか、たわんでしまっているのが惜しいポイント…！

光が反射しやすいので、このままでは見えにくくなってしまっています。

余分な部分をカットして使うことにしました。

スタンド部分が大きめで、安定感があるのも嬉しいポイントです。

背板の留め具は頑丈なので、マイナスドライバーを使用すると開けやすいです。

インテリアに馴染みやすい！内フレームを外せば写真も入れられる◎

収納可能なカードサイズは、63mm×88mmです。実際に飾るとこんな感じになります。

落ち着いた雰囲気が漂い、お部屋のインテリアにも馴染みやすいのがお気に入りです！

ちなみに内フレームを外すと、2Lサイズの写真も入れられますよ。

今回は、ダイソーの『コレクションフレーム（トレーディングカード2枚組）』を紹介しました。

トレカのコレクションや、推し活に大活躍間違いなし！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。