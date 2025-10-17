はしのえみ、“顔出し”ショットで娘の誕生日を報告「立派なお姉ちゃんに成長されましたね」「かわいいぃ〜」
俳優・綱島郷太郎（52）の妻でタレント・はしのえみ（51）が16日、自身のブログを更新。長女・おはなさんが10歳の誕生日を迎えたことを報告し、写真とともに思い出を振り返った。
【写真】10歳の誕生日を迎えたはしのえみの長女の”顔出し”幼少期ショット
「今日は、おはなの10歳のお誕生日です」とつづり、幼少期の頃の写真を“顔出し”で多数公開。「『離乳食美味しくな〜い！ミルクちょうだい〜！』の顔」や、「『このホッペが可愛いのよね〜』と抱きしめられている時の顔」など、成長の瞬間をユーモアを交えたキャプションとともに紹介し、10年の歩みをしみじみとつづった。
誕生日当日のこの日は、「おはなが起きた瞬間に『お誕生日おめでとう！おはなが生まれてきてくれて、ははの人生はとても豊かになりました。ありがとう！』と伝えました」と明かし、「これからも、一緒に一歩一歩ゆっくりと…。おはならしく、私達らしく、成長していきたいです」と思いを記した。
コメント欄には、「たくさんの思い出写真にほっこり！」「かわいいぃ〜の一言に尽きますね」「立派なお姉ちゃんに成長されましたね」「おはなちゃんの成長を楽しみにしています」など、祝福と温かいメッセージが相次いで寄せられている。
