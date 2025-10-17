100均に凄いもの売ってるよ！まさかの公式ライセンス商品！お土産級の超高見えアイテム
商品情報
商品名：02-02KBK巾着M 隈取柄B
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：28cm×23cm
販売ショップ：キャンドゥ
まさかの「松竹株式会社」公認！キャンドゥで歌舞伎デザインの巾着袋を発見♡
最近、キャンドゥには歌舞伎をテーマにしたグッズがたくさん登場していて目が離せません！海外からの旅行者のみならず、日本人でも欲しくなるような商品が充実しています。
今回は、その中でも特に気になった『02-02KBK巾着M 隈取柄B』という商品をご紹介。歌舞伎の特殊な化粧法「隈取」をモチーフにした、渋くておしゃれな巾着袋です。
劇場のお土産屋さんなどでしか手に入らないような凝ったアイテム♡褒められること間違いなしの一際目を引くデザインに一目惚れして購入しました！
価格は220円（税込）です。筆者が購入した店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。
完全にインバウンド向けの商品なのかと思いきや…実は凄い商品でした。
なんと、歌舞伎の製作・興行を行う有名企業「松竹株式会社」のライセンス商品なんです！
まさかキャンドゥで、松竹公認のグッズを購入できるとは思いませんでした。
しっかりとした作りで感動◎汎用性の高いサイズで使い勝手抜群！
巾着としても、かなりしっかりとした作りで感動しました。
ハリのある厚手な素材が使用されており、高級感があります。風合いも上品で、隈取デザインとの相性も抜群！
ウェットティッシュが1パック入るくらいのサイズ感です。ランチに、化粧品類の持ち運びに、小物やガジェット類の収納に…汎用性の高いサイズで使いやすいです。
また、透け感がないので、旅行の際の下着入れなどにも使えますよ。
今回はキャンドゥで見つけた、歌舞伎デザインの巾着袋『02-02KBK巾着M 隈取柄B』をご紹介しました。
他にも、フレークシールやペンケース、ポーチなど、あらゆるアイテムが展開されています！売り場で見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。