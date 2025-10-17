『この部屋には入っちゃダメ』と言われているワンコたち。ギリギリを攻めるまさかの光景は記事執筆時点で193万回を超えて表示されており、8.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『部屋に入っちゃダメ』と言われた3匹の犬→ドアを見てみると…想像以上だった『まさかの光景』】

『この部屋には入っちゃダメ』と言われた犬たちが…

Xアカウント『@yoshimitropp』に投稿されたのは、3匹のワンコたちのお姿。

飼い主さんに『入っちゃダメ』と言われているお部屋の中が気になったワンコたちが…ギリギリを攻めるまさかの光景が話題になっているのです。

『ギリギリを攻める光景』に反響

『入ってはいけないお約束』をしているお部屋の引き戸…少しだけ開いたその隙間から、縦一列に並んで覗き込んでいたのは、ジャック・ラッセル・テリアの「Charlotte」ちゃんと「Eliseva」ちゃん、ボーダー・コリー「Pénélopé」ちゃんのお姿。

縦1列にぴったりと上手に並び、まるで串にささったお団子のようなお姿になっていたのだそう。

入ってはいけないとお約束しているお部屋は、飼い主さんが経営されているというワインショップ『オ・ヌワージュ』の店内。

開店準備をするお姿を隙間から見守っていたという仲良しトリオ、実は飼い主さんが見ていないところでは勝手に入ってイタズラをしてしまうことも…あるのだとか。

あまりにも愛くるしい、まるでアニメのワンシーンかのようなその光景は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「自制してて偉い」「めっちゃかわいいｗｗ」「可愛い覗きですね」「可愛すぎるブレーメン」「本当に賢い」「みんな可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

仲良し家族の賑やかな日常が大人気

覗き見チームには参加されていなかったジャック・ラッセル・テリア、11歳の「Lisa」ちゃんを含めた3匹のジャック親子（3世代）とボーダー・コリーPénélopéちゃんは、個性溢れる仲良し家族。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすそのお姿は、日々多くの人々に多頭飼いの魅力、そしてたくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@yoshimitropp」さま

