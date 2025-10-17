スティーヴン・グレアム出演！『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』予告編＆ポスター解禁

ロックの英雄、そしてアメリカの魂と称され、50年にわたって第一線を走り続けるブルース・スプリングスティーンの若き日を描く感動の音楽ドラマ『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』が11月14日（金）に日本公開される。

今回、『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』の感動ポイントを60秒に凝縮した日本版本予告とポスターが解禁された！ “走り続けろ-魂の叫びへ”のキャッチを配したポスターは、“ボス”ことスプリングスティーンが魂を鼓舞する強烈なヴィジュアルとなっている。

『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』概要

1982年。キャリアの岐路に立つブルース・スプリングスティーンは、名声の影で深い孤独と葛藤に揺れていた。ロックスターとしての喧騒を離れ、彼が向かったのは、誰もいない荒野のような〈どこでもない場所〉。4トラックのレコーダー一台、手元にあるのは曲になりかけた断片だけ。恋人との時間、幼き日の母との思い出、そして父との確執に苛まれながら、彼は静かに魂を刻み始める。その時、彼に何が起こっていたのか--。

伝説の名盤「ネブラスカ」、その創作の舞台裏と心の旅を『一流シェフのファミリーレストラン』のジェレミー・アレン・ホワイトが、言葉少なに、しかし圧倒的な存在感で体現する。監督は『クレイジー・ハート』（アカデミー賞®受賞）で音楽映画の真髄を見事に描いたスコット・クーパー。観る者の心を掴んで離さない、乾いたアメリカの風景と、テープに刻まれた声と、救いを求める祈り。あの夜、何が生まれ、何が壊れたのか--。

ロックの英雄がすべてを削ぎ落とし、ありのままの自分に向き合った時代を、今を生きる私たちが見つめ直す。

『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』予告編＆ポスター

冒頭、大観衆が熱狂する巨大コンサート会場のステージで歌うブルース･スプリングスティーン（ジェレミー・アレン・ホワイト）が映し出され、誰もいない坂道を黙々と歩くスプリングスティーンの「人々が望むのは、彼らにとって理想の姿」だという心のつぶやきが重ねられる。

1982年にリリースされたアルバム「ネブラスカ」に収められた名曲「アトランティック・シティ」が流れると、過去と未来をつなぐ橋、自宅のベッドで4トラックの録音機を確認した後、スプリングスティーンが、ギターにカポタストを取り付けるシーンへと続く。その頃、ジョン・ランダウ（ジェレミー・ストロング）は、レコード会社の重役から「次のアルバムの期待は大きい」と迫られていた。孤独に創作を続けるスプリングスティーンとダイナーで落ち合ったランダウは、「連中はチャートしか頭にない」と売れることだけに夢中になっていると話し合う。

心を震わせる「アトランティック・シティ」に乗せて、幼き日のスプリングスティーンの姿へと誘う。モノクロになった画面には、一人で酒を飲む父ダグ（スティーヴン・グレアム）の重々しい顔が映し出され、その視線は息子に向けられる。その先にいるのは成長したスプリングスティーンだ。監督のスコット・クーパーは、幼少期と現在を交錯させ、背後から迫る消し去ることのできない過去と向き合っていたロックの英雄の葛藤を見事に表現する。

「この曲は本物、今の俺にはそれだけが意味を持つ」--「ネブラスカ」の原音が録音されたカセットテープを聴いたジョン・ランダウに、スプリングスティーンはこのアルバムに込めた特別な想いを伝える。固い決意を受けとめたランダウは「手に入れる、どんな代償を払っても」と確認すると、リスクを承知で原音のままリリースすることに同意する。

感動の音楽ドラマ誕生を告げる予告編は、スプリングスティーン伝説の原点である「明日なき暴走」のシャウトで結ばれる。音楽が解き放つ感動のスクリーン体験。本物だけがたどり着く究極の旅へ。走り続ける者は必ずいつかその場所にたどり着くことができる。ジェレミー・アレン・ホワイトが驚異の変貌で、生きる伝説ブルース･スプリングスティーンを体現する。その演技を映画館の大画面で観届けてほしい！

同時解禁となった日本版ポスターは、“走り続けろ-魂の叫びへ”のキャッチフレーズが踊り、32歳のスプリングスティーンが熱狂のステージで観客の魂を鼓舞する劇的な瞬間が切り取られている。



『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』キャスト

ブルース・スプリングスティーン役を託されたのはジェレミー・アレン・ホワイト。『一流シェフのファミリーレストラン』（Disney+（ディズニープラス）で配信中）でゴールデングローブ賞テレビ部門主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）を3年連続、エミー賞主演男優賞（コメディ・シリーズ部門）を2年連続受賞、同賞で4年連続主演男優賞ノミネートの快挙を成し遂げた、全世界が最も注目する俳優だ。ギター、ハーモニカ、歌唱トレーニングを続け、若き日のスプリングスティーンを体現している。

マネージャー、ジョン・ランダウには、『メディア王 〜華麗なる一族〜』のケンダル・ロイ役で知られ、『アプレンティス ドナルド・トランプの創り方』で悪辣な弁護士ロイ・コーンを怪演し、2025年のアカデミー賞、ゴールデングローブ賞助演男優賞にノミネートされたジェレミー・ストロング。ガールフレンドのフェイ・ロマーノに『ザ・ステアケース -偽りだらけの真実-』などに出演するオーストラリア出身の注目女優オデッサ・ヤング、先日発表された本年度エミー賞リミテッドシリーズ部門作品賞にノミネートされたNetflix『アドレセンス』の切実な演技で同賞主演男優賞を受賞したスティーヴン・グレアムが父親を演じている。

『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』激賞レビューが続々

『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』をいち早く観た全米の有力メディアから賞賛の声が続々と発信されている。映画レビューサイトRotten Tomatoesでは、驚異の93%というハイスコアをマーク。（9月17日現在）、Deadlineは、「アーティストの魂を探求する、知的で緻密なテンポの旅路を描いた傑作。ホワイトの変貌ぶりはまさに驚異的だ」とし、父親役のスティーヴン・グレアムには「『アドレセンス』でキャリア最大の成功を収めているグレアムは、父親役としてこれ以上ないほどの演技を見せている」と絶賛している。

THE WRAPは、「ホワイトのしょんぼりとしたカリスマ性はまさに完璧だ」「スプリングスティーンのファンにとっては、道中、満足感を得られるエピソードが数多くある」「だからこそ、この映画は他に類を見ないほど感動的で、満足感に溢れたロックンロール映画となっている」と、演技、隠されたエピソードを語る脚本、スプリングスティーンの曲を堪能できる三拍子揃った作品だと太鼓判を押している。

Varietyは、「この作品は、ありきたりな伝記映画ではない」と強調し、「ホワイトは、スプリングスティーンのトレードマークだった、着古したデニムとノースリーブのTシャツを軽やかに着こなしている」と、自然体な演技が観客の共感を呼ぶだろうと指摘。

さらにIndiewireは、「首をかしげ、肩をすくめたホワイトは、模倣よりもむしろ喚起に重きを置いている。自らを偽者のように見せることで、言葉では言い表せないほど説得力のあるスプリングスティーンを作り上げている。この映画は、ブルースがその二つを両立させる術を学ぶ前の姿を私たちに紹介する。だからこそ、ホワイトは、常に嘘をつかれたと感じている男の誠実さをもって、彼を演じるのだ」と、スプリングスティーンの魂の旅路を見事に演じきったジェレミー・アレン・ホワイトの演技に最大級の賛辞を贈っている。

