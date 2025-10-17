日本ハムがドラフトで獲るべき人材は？ 1位指名は野手が妥当 「打てる選手」が揃う新庄体制4年目で勧めたい“守備の名手”
シーズン序盤は首位を走りながら、最後はソフトバンクに競り負けて2年連続の2位に終わった日本ハム。本拠地移転から収益性が大幅に向上し、FAや外国人選手に投資できるようになったことももちろん大きいが、若手の選手も多く成長が見られ、かつての“育成の日本ハム”というイメージはだいぶ回復した印象を受ける。
ただ戦力的には気になるところも多いのは事実だ。まず、投手陣では先発の山崎福也、加藤貴之、中継ぎの宮西尚生と左腕が高齢化しており、彼らに代わる若い投手は不足している。一方の野手ではファースト、サード、外野は比較的充実しているが、二遊間に関しては少し弱い印象は否めない。さらに捕手も若手が不足していることを考えると、将来性のある選手を確保しておきたいところだ。
すべての補強ポイントを一度のドラフトで埋めるのは不可能なだけに優先順位を決める必要はある。昨年のドラフトで投手偏重だった指名を考慮すれば、今年はまず野手と考えるのが妥当だろう。筆頭候補としてはやはり目玉である立石正広（創価大・内野手）を推したい。
打者としてのスケールの大きさはもちろん、脚力や肩の強さなども備えており、今年から挑戦しているセカンドも無難にこなしていた。プロで二遊間ができるかは疑問という声もあるが、日本ハムは、高校時代にファーストだった清宮幸太郎をサードとして鍛えた実績もあるだけに、「打てるセカンド」として立石を育てていくというのも無理な話ではないだろう。
立石を外した場合は、松下歩叶（法政大・内野手）、谷端将伍（日本大・内野手）とい同じ右打ちの内野手の名前が挙がってくるが、打てる選手はある程度揃っているという現チームの編成事情を考えれば、方針転換をして守備に定評のある大塚瑠晏（東海大・内野手）を狙うというのも面白いのではないだろうか。
高校時代から守備力は圧倒的なものがあったが、大学で堅実さとスローイングの強さがさらにアップした印象を受ける。また、バッティングについても強く振れるようになり、今年の大学選手権でも見事なホームランを放って見せた。地肩がそこまで強くないためプロではセカンドという声もあるが、今年ルーキーながら見事なプレーを見せた山県秀と鉄壁の二遊間を組むようになれば、チームの大きな強みとなりそうだ。
大塚以外の野手でもう一人、勧めたいのが松川玲央（城西大・内野手）だ。今年に入ってから肘を痛めた影響で現在は指名打者での出場となり、打撃の調子も落としているが、180cmを超える長身でプロでもトップクラスの脚力と盗塁の技術を備えているというのが大きな魅力だ。ショートとして大成するかは意見が分かれそうだが、前述したように日本ハムは選手の長所を生かすケースも多いだけに、今のチームにいない大型ショートに成長する可能性も秘めている。1位で投手を確保して2位か3位で松川を狙うという戦略も面白いだろう。
投手では冒頭で触れたように左ピッチャーを補強しておきたい。特に宮西が大ベテランの域に入っているだけにリリーフの優先度が高くなるが、下位で狙えそうな選手でおすすめしたいのが池村健太郎（トヨタ自動車）だ。現在は先発を任されるケースが多く、ストレートは140キロ台中盤だが、鋭く変化するスライダーは一級品で、短いイニングであれば出力がアップする可能性も高い。レベルの高いチームの中で揉まれてきたというのも大きな魅力である。変化球の良さが光る左腕としては渡辺一生（仙台大）や岩本龍之介（JFE西日本）も候補となり、下位で残っていればぜひ獲得を検討してもらいたい。
