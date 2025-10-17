日本ハムがドラフトで獲るべき人材は？　1位指名は野手が妥当　「打てる選手」が揃う新庄体制4年目で勧めたい“守備の名手”

東海大で経験を積み、大学日本代表にも名を連ねる名手となった大塚(C)産経新聞社

シーズン序盤は首位を走りながら、最後はソフトバンクに競り負けて2年連続の2位に終わった日本ハム。本拠地移転から収益性が大幅に向上し、FAや外国人選手に投資できるようになったことももちろん大きいが、若手の選手も多く成長が見られ、かつての“育成の日本ハム”というイメージはだいぶ回復した印象を受ける。

【画像・大学野手編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！ 注目選手の写真＆寸評を一挙紹介

ただ戦力的には気になるところも多いのは事実だ。まず、投手陣では先発の山崎福也、加藤貴之、中継ぎの宮西尚生と左腕が高齢化しており、彼らに代わる若い投手は不足している。一方の野手ではファースト、サード、外野は比較的充実しているが、二遊間に関しては少し弱い印象は否めない。さらに捕手も若手が不足していることを考えると、将来性のある選手を確保しておきたいところだ。

すべての補強ポイントを一度のドラフトで埋めるのは不可能なだけに優先順位を決める必要はある。昨年のドラフトで投手偏重だった指名を考慮すれば、今年はまず野手と考えるのが妥当だろう。筆頭候補としてはやはり目玉である立石正広（創価大・内野手）を推したい。

打者としてのスケールの大きさはもちろん、脚力や肩の強さなども備えており、今年から挑戦しているセカンドも無難にこなしていた。プロで二遊間ができるかは疑問という声もあるが、日本ハムは、高校時代にファーストだった清宮幸太郎をサードとして鍛えた実績もあるだけに、「打てるセカンド」として立石を育てていくというのも無理な話ではないだろう。

立石を外した場合は、松下歩叶（法政大・内野手）、谷端将伍（日本大・内野手）とい同じ右打ちの内野手の名前が挙がってくるが、打てる選手はある程度揃っているという現チームの編成事情を考えれば、方針転換をして守備に定評のある大塚瑠晏（東海大・内野手）を狙うというのも面白いのではないだろうか。