【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

東京マルイは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、新製品や新発売製品を展示している。

今回展示されているのは、2025年発売されたばかりのガスブローバック「P320 フルサイズ」やBBエアーリボルバー「M29 .44マグナム 4インチ/6.5インチ ブラックモデル」だけでなく、「第63回 静岡ホビーショー」でも展示されていた「ハイキャパ 4.3 D.O.R」や「G19 Gen5 MOS」などの未発売製品のサンプルなど。

他にも発表されたばかりの「MS•Li-Po スターターセット〈スタンダードタイプ〉」（10月30日発売予定）の展示に加え、ブースではエアガンの仕組みについて解説するコーナーなども設けられている。

なお、会場では試射コーナーやレクチャーを受けられる「セフティ＆スキルアップ講座」も用意されている。

