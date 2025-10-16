『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』ベネディクト・カンバーバッチが変顔！？クレイジーでNG満載の舞台裏映像が解禁

ある夫婦の離婚をめぐる“戦争”を描いたブラック・コメディとして大ヒットした『ローズ家の戦争』。この名作を、監督ジェイ・ローチ、ハリウッドきっての実力派、オリヴィア・コールマン＆ベネディクト・カンバーバッチ主演で待望の再映画化となった『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』が、10月24日（金）に公開。

順調なキャリア、可愛い子供たち、完璧な家庭生活に彩られ、誰がどう見ても順風満帆な夫婦。しかし、夫が事業破綻をしクビを宣告されると事態が一変。見る見るうちに夫婦のバランスが崩れ、2人の心に秘められた競争心と不満が一気に火を噴く！

『⼥王陛下のお気に⼊り』でアカデミー賞受賞のオリヴィア・コールマンと、『ドクター・ストレンジ』シリーズで日本でも高い人気を誇るベネディクト・カンバーバッチが初共演ながらも命懸けの夫婦喧嘩を繰り広げる本作。そんな過激な夫婦の舞台裏をとらえた、カンバーバッチの「アクション！」から始まるフィーチャレット映像が解禁！

カンバーバッチのダンスに変顔、下品なシーンまで？

映像では、最初に予告映像でも特に注目の高かったオリヴィアが不慣れな様子で銃を構えるというシーンを撮影する様子が。だが緊張が走るシーンにもかかわらず、オリヴィアの悲鳴は徐々に笑いに代わり、現場も笑いに包まれる。さらに離婚協議に臨むシリアスなシーンにもかかわらず、ベネディクトが踊る姿や、オリヴィアに向かって変顔をするなど、作中でも夫婦関係のさまざまな過程を見せる二人が、舞台裏でもまるでリアルな夫婦のようにユーモアあふれる姿を見せている。

また、映像後半では飛行機の中でウイスキーを飲むベネディクトが、一度口に含んだ飲み物をまさかのグラスに戻して“再利用”する下品な様子も！ しかも、本編では眠っている妻のドリンクまで“思いやりを持って”勝手に飲み干すという、夫としても最低のシーンだ。

撮影中に「憎み合いは楽しいね」と語るベネディクトは本作の脚本について「これは⼤笑い必⾄の脚本で、悪ふざけに満ちているんだ。そして、本当に楽しく、独創的で、ユーモアに富んでいるよ」と語るが、それを完成させているのがまさに二人の名優によるリアルで軽妙な演技だ。

脚本家のトニー・マクナマラは⼆⼈の俳優について「俳優が誰であろうと、化学反応がどうなるかは予測できない。しかし、彼らの最初のシーンで、私たちは“ああ、彼らは本当に⻑年結婚している夫婦のような感じだ”と驚いたよ。彼らは素晴らしいつながりとリズムを持っていて、本当に素晴らしい感覚だったよ」と明かすほど、予想を上回る化学反応を起こした夫婦のやりとりに思わず笑ってしまうような楽しさが伝わる映像となっている。

さらに、映像に合わせて新たな場面写真3点も解禁！

建築家として順調にキャリアを築いていたものの、一夜にして仕事も地位も名誉もすべて失い、取り乱して絶叫する夫・テオ。そして、ついに勃発した夫婦喧嘩に銃を持ち出し柱に隠れる妻・アイビーの様子と、豪華なシャンデリアに弾丸が命中し、ガラスが爆散するという大惨事となった部屋の中をテオが逃げ惑う様子をとらえている。

一度は愛を誓った夫婦でありながら両者一歩も譲らない、まさに“命がけの夫婦喧嘩“を描いた本作は、食欲を刺激しまくる料理や斬新な建築デザインなどハイセンスなビジュアルも見どころ。誰もが自分と重ねながら、愛する人との時間を思い出さずにはいられない、この秋最高のコメディムービーに期待したい。

