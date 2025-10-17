アメリカのトランプ大統領はロシアのプーチン大統領と電話会談し、ウクライナでの戦闘終結を協議するため、ハンガリーで首脳会談を行うことで合意しました。

トランプ大統領は16日、プーチン大統領と電話会談を行った後、自らのSNSに「ロシアとウクライナの不名誉な戦争を終わらせられるか見極めるため、プーチン大統領とハンガリーのブダペストで会談する」と投稿しました。また、米露の政府高官による協議を来週、開催することで合意し、アメリカ側はルビオ国務長官らが出席するとしています。

アメリカ・トランプ大統領

「首脳会談は2週間以内に行われるだろう。ルビオ国務長官がラブロフ外相と近く会談する」

トランプ氏はまた、ウクライナのゼレンスキー大統領と17日に会談し、プーチン氏との電話会談の内容について協議する考えを示しました。

一方、プーチン政権の高官は、アメリカが検討している巡航ミサイル「トマホーク」のウクライナへの供与も議題に上がったと明らかにした上で、プーチン大統領は「戦況を変えることはないが米露関係やウクライナ和平にダメージを与える」と伝えたということです。