BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にてプラモデル「HG 1/144 オージ [スペシャルコーティング]」および「重戦機エルガイムセット 3」の予約受付を本日10月17日12時に開始する。2026年2月に発送を予定し、価格は「HG 1/144 オージ」が5,940円、「重戦機エルガイムセット 3」が4,730円。

「重戦機エルガイム」のプラモデルが新たに発売される。「HG 1/144 オージ」は作中のキャラクターである「アマンダラ・カマンダラ」が操縦する機体で、全身にゴールドメッキを採用したきらびやかな見た目で立体化される。重厚感のあるリアルメタリックグロスインジェクション成形色を採用しているほか、関節部分にはメタリックKPSが使用される。

一方の「重戦機エルガイムセット 3」は劇中を彩る機体をセットにした商品。「スパイラルフロー」、「エルガイムMk-II」、「スピリッツ装備型・エルガイム」がセットになっており、当時のパッケージを組み合わせたフルカラーパッケージとして装い新たに商品化される。

HG 1/144 オージ [スペシャルコーティング]

発売日：2026年2月

予約受付開始日：10月17日12時

価格：5,940円

スケール：1/144

重戦機エルガイムセット 3

発売日：2026年2月

予約受付開始日：10月17日12時

価格：4,730円

スケール：1/24、1/144

※このキットの組み立てにはプラモデル用接着剤（別売り）が必要です。

(C)創通・サンライズ

