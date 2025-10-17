YOSHIKI¡¢KISS¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤µ¤óÄÉÅé¡ÖÈà¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ò±Ê±ó¤ËÊÑ¤¨¡Ä¡×
X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬17Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦Åª¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢KISS¡Ê¥¥Ã¥¹¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢ÄÉÅé¤·¤¿¡£
YOSHIKI¤Ï¡¢KISS¤Î¥¸¡¼¥ó¡¦¥·¥â¥ó¥º¤¬¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿XÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¥¨¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤Îë¾Êó¤Ë¿¼¤¯°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ò±Ê±ó¤ËÊÑ¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÀ¤Âå¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤´²ÈÂ²¡¢¤´Í§¿Í¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤ÆKISS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¿´¤«¤é¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¨¡¼¥¹¡¢°Â¤é¤«¤Ë¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆKISS¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢ËÜÆü74ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎºÇ¶á¤ÎÅ¾ÅÝ»ö¸Î¤Î¸å¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥â¥ê¥¹¥¿¥¦¥ó¤Ç²ÈÂ²¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°Â¤é¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
KISS¤Ï73Ç¯1·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£ÇòÅÉ¤ê¤Î°Ëâ¥á¡¼¥¯¤È´ñÈ´¤Ê°áÁõ¡¢²Ð¤ò¿á¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï½éÂå¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡£82Ç¯¤ËÃ¦Âà¤·¤¿¤¬¡¢96Ç¯¤ÎºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£10·î¤Ë¤Ï¸ø¼°SNS¤Ç¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢·ÑÂ³Ãæ¤Î·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯¤Î»Ä¤ê¤Î¸ø±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£