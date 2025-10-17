¥êー¥¢¥à¡¦¥Ëー¥½¥ó¡ØÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË¡ÙÆüËÜ¸ø³«¸«Á÷¤ê¡¢¥Ö¥ëー¥ì¥¤È¯Çä·èÄê
±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤·º»ö¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¥·¥êー¥º¤ò¡¢¥êー¥¢¥à¡¦¥Ëー¥½¥ó¼ç±é¤Ç¥ê¥Öー¥È¤·¤¿¡ØÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË¡Ê¸¶Âê¡§The Naked Gun¡Ë¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î21Æü¤è¤ê¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡õDVDÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Î·à¾ì¸ø³«¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¢¨Amazon ¤Î¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢THE RIVER¤ÏÅ¬³ÊÈÎÇä¤Ë¤è¤ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¥êー¡¦¥Ëー¥ë¥»¥ó±é¤¸¤ë·º»ö¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥É¥ì¥Ó¥ó¤Î³èÌö¤ÈË½Áö¤òÉÁ¤¤¤¿ÅÁÀâÅª¤Ê3Éôºî¤ò¥Ëー¥½¥ó¼ç±é¤ÇºÆ±Ç²è²½¡£2025Ç¯8·î1Æü¤ËÊÆ¸ø³«¤µ¤ì¡¢ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ5,264Ëü¥É¥ë¡¢³¤³°¶½¼ý4,9500Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Îß·×1²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¡£¥êー¥¢¥à¡¦¥Ëー¥½¥ó¤Î½Ð±éºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¡Ê2019¡Ë¤ä¡Ø¥á¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¡Ê2019¡Ë°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¡¢¼ç±é±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê2018¡Ë°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Î1²¯¥É¥ëÂæ¤Ë¾è¤ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÆRotten Tomatoes¤Ç¤ÏÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢88%¡¢´ÑµÒ¥¹¥³¥¢73%¤ÎÉ¾È½ºî¡£¡Ö¾Ð¤¤¤¹¤®¤ÆÏÆÊ¢¤¬ÄË¤¤¡×¡ÖÀäÌÇ´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥Ç¥£¤Î²Ú¡¹¤·¤¤Éü³è¡×¡Ö¾Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Æñ¤·¤¤º£¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê±Ç²è¤À¡×¤È¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜºî¤È¤·¤ÆÆüËÜ¸ø³«¤â´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Î¾åÎ¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£(C) 2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved. (C) 2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved. (C) 2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved. (C) 2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved. (C) 2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved. (C) 2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
¥ê¥Öー¥ÈÈÇ¡ØÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Á¥Ã¥×¤È¥Çー¥ë¤ÎÂçºîÀï ¥ì¥¹¥¥åー¡¦¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ä¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿ー¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Î¥¢¥¥ô¥¡¡¦¥·¥§¥¤¥Õ¥¡ー¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Á¥Ã¥×¤È¥Çー¥ë¤ÎÂçºîÀï¡Ù¥À¥ó¡¦¥°¥ì¥´ー¥ë¡õ¥À¥°¡¦¥Þ¥ó¥É¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡Ø¥Æ¥Ã¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥»¥¹¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·ÙÆÃÁÜÂâ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥É¥ì¥Ó¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢Éã¾ù¤ê¤Î·¿ÇË¤ê¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢º£Æü¤â¶ä¹Ô¶¯ÅðÃÄ¤ò°ì¿Í¤ÇÀ©°µ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë±¢ËÅ¤ÎÌÜ¤¯¤é¤Þ¤·¤Ç¡¢Ææ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¶â¸Ë¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ï»ö·ï¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¾®Àâ²È¡¢¤Ù¥¹¡¦¥À¥ô¥§¥ó¥Ýー¥È¤ÈÇØ¸å¤ËµðÂç¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤ÎCEO¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÌ±¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤±¡ª¥½¥Õ¥ÈÈÇ¤Ç¤ÏNG¥·ー¥ó¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡¢ºï½ü¥·ー¥ó¤Ê¤É¤Î±ÇÁüÆÃÅµ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£(C) 2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡£¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD ¥»¥Ã¥È 5,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥ì¥ó¥¿¥ëDVDÆ±Æü¥ê¥êー¥¹¡£È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡£
¢¨Amazon ¤Î¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢THE RIVER¤ÏÅ¬³ÊÈÎÇä¤Ë¤è¤ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£