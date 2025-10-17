もう後悔しないドラレコ選び！死角なしの安心ドライブ【コムテック】夜間もくっきり！コムテックAZDR48の実力がすごい！Amazon限定で好評販売中！
もう後悔しないドラレコ選び！【コムテック】夜間もくっきり！コムテックAZDR48の実力がすごい！Amazon限定で好評販売中！
Amazon.co.jp 限定直接配線コード付属モデル ！「デジタルインナーミラー機能搭載前後2カメラ高画質ドライブレコーダーAZDR48」。
前後カメラともにOMNIVISION社の「PureCel Plus」技術を搭載したCMOSセンサーを採用。夜間やトンネル内などの暗い場所でもノイズの少ないクリアな映像を記録。
リヤカメラの映像をミラー全面に表示。同乗者や荷物などで見えにくくなってしまった後方視界をリヤカメラの映像で確保。
フロントカメラもコンパクトなセパレートタイプなため、ミラーの角度によらず前方を撮影可能。またミラーとカメラ部分が別れているため、衝撃でミラーがずれても映像をより確実に記録。
