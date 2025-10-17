元アンジュルム中西香菜、バリ島でのプールショット公開「旦那さん撮影？」「映画のワンシーンみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/17】元アンジュルムのメンバー・中西香菜が10月15日、自身のInstagramを更新。インドネシア・バリ島で休日を過ごす様子を公開した。
【写真】元ハロプロ、水着姿でプール満喫
中西は「プールがとっても広くて気持ちよかったです インドネシアの伝統的な夜ご飯も美味しかったり、朝ごはんはガゼボで食べたのですが森の良い香りと風が最高でした」と綴り、バリ島のリゾートで過ごす様子を複数枚投稿。
美しい肩のラインが際立つチューブトップの水着で、緑に囲まれたプールに佇む様子などが投稿されている。また、華奢なデコルテが印象的なリゾートウェアを身に着け、部屋でくつろぐショットも投稿されている。
この投稿には「まるで映画のワンシーンみたい」「リゾートが似合いすぎる」「水着姿美しい」「透明感すごい」「自然体で幸せそう」「旦那さん撮影かな？」などと反響が寄せられている。
中西は2019年にアンジュルム及びハロー！プロジェクトを卒業。今年1月に弁護士の福永活也氏との結婚を報告していた。（modelpress編集部）
