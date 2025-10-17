矢野未希子「完成に近づいてきた」工事中の新居公開「収納たくさんで羨ましい」「オシャレ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/17】モデルの矢野未希子が10月15日、自身のInstagramを更新。工事中の新居のルームツアーを行い、反響が集まっている。
【写真】矢野未希子「完成に近づいてきた」収納たっぷり新居
矢野は「いよいよ、完成に近づいてきた我が家」というコメントとともにルームツアーの動画を公開。工事中の部屋の様子を動画で撮影し、収納のこだわりを紹介している。
この投稿に「とてもワクワクしちゃう」「オシャレ」「オリジナル家具素敵」「間取りも気になる」「収納たくさんで羨ましい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
