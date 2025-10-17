大阪ベイエリアで“世界の秋”を食べ尽くす！時間無制限ホテルブッフェが10月18日から期間限定で登場
グランドプリンスホテル大阪ベイは、2025年10月18日(土)から11月30日(日)までの期間、館内1階のブッフェレストラン「The Cafe」にて、秋限定のグルメイベント「A Taste of the Harvest Buffet〜世界の収穫祭」を開催する。
【写真】サクサクのパイで魚介を包み込んだフランス料理。濃厚なクリームソースとともに魚介の旨みが口いっぱいに広がる
本ブッフェでは、世界各国の秋の収穫祭をテーマに、フランスやアメリカ、アジア諸国、日本といった各国の料理やスイーツを心ゆくまで楽しむことができる。大阪ベイエリアで、食の旅を堪能できる贅沢な機会だ。
■世界の秋を味わう、多彩な料理の数々
ラインナップには、フランスの「シーフードのパイ包み焼き」や、ベトナムの「チキンレッグのきのこソース」、インドネシアの鶏肉スープ「ソト・アヤム」、ハワイアンポークスペアリブ、ハンガリーの煮込み料理「ビーフグーラッシュとミックスビーンズ」、タイ風チャーハン「鮭のカオパット」などが並ぶ。また、日本からは「たこめし」が登場するなど、世界各地の食文化を楽しめる。
■シーフードのパイ包み焼き(フランス)
サクサクのパイ生地に包まれたエビやホタテ、白身魚などのシーフードを、特製のクリームソースとともにじっくり焼き上げたひと品。魚介の旨みがソースに溶け込み、濃厚でクリーミーな味わいに仕上がっている。ランチにもディナーにもふさわしい満足感のあるメニューだ。
■チキンレッグのきのこソース(ベトナム)
皮はパリッと香ばしく、身は驚くほどジューシーにローストした骨付き鶏もも肉に、数種類のきのこや香草の風味を溶け込ませたソースを絡めた、アジアンテイストの肉料理。旨みの層が重なる豊かな味わいが楽しめる。
■ライブキッチンで味わう名物ローストビーフ
同ホテルブッフェでおなじみの特製ローストビーフは、ライブキッチンにて目の前でカットして提供される。何枚でも食べ放題で、今回のフェアに合わせてコチュジャンソースやホースラディッシュソースなど、多彩な味付けで堪能できる。
■秋色スイーツも充実
デザートコーナーでは、洋ナシのタルトやモンブラン、パンプキンシュークリーム、紫芋のバウムクーヘンなど、赤・黄・紫といった秋色が美しいスイーツがそろう。時間制限がないため、食後にゆったりと休憩をはさみながら、全種類制覇する楽しみ方もできる。
■ハロウィーン期間はダークでかわいい限定メニューも登場
2025年10月18日(土)から11月3日(祝)までは、ハロウィーン仕様の特別メニューを提供。黒ゴマ風味の漆黒のキッシュや、真紅のソースで仕上げた魚介のマリネ、血の海チョコレートロールケーキなど、少しダークでポップな料理やスイーツが登場する。
■「A Taste of the Harvest Buffet〜世界の収穫祭」開催概要
場所
1階 ブッフェレストラン「The Cafe」
開催期間
2025年10月18日(土)〜11月30日(日)
※ハロウィーンメニューは10月18日(土)〜11月3日(祝)まで提供
時間
ランチ：12時〜14時30分(ラストオーダー14時)
ディナー：17時30分〜21時(ラストオーダー20時30分)
料金
・ランチ
平日：大人4200円／子ども2100円
土日祝：大人5200円／子ども2600円
・ディナー
平日：大人5400円／子ども2700円
土日祝：大人6400円／子ども3200円
※子どもは6歳〜12歳
フリーフローオプション：
・アルコール飲料込み：2600円
・ソフトドリンクのみ：800円
※アラカルトドリンクの用意もあり
メニュー例(抜粋)：
・シーフードのパイ包み焼き
・チキンレッグのきのこソース
・ビーフグーラッシュとミックスビーンズ
・ローストビーフ
・鮭のカオパット
・洋ナシのタルト
・紫芋のバウムクーヘン
詳細・予約：
ホテル公式サイト「A Taste of the Harvest Buffet 〜世界の収穫祭」より
※写真はイメージ
※メニューや食材は仕入れ状況により変更となる場合あり
※料金には消費税・サービス料13パーセントを含む
※アレルギー対応は8品目(えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみ。これらに該当するアレルギー対応を希望する場合は、事前の申し出が必要となる
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
大阪・関西万博が終了後の開催となる今回のブッフェですが、まだまだその余韻「万博ロス」が続くと見込んでおります。円安のため過去数年と比較して海外旅行のハードルが上がっている中でも日常の中で海外旅行気分に近しい高揚感やポジティブなエッセンスとなるようなブッフェを楽しんでいただけるように秋の味覚を世界の料理に変えてお届けする企画を考えました。
ーー今回の企画のイチオシは？
ローストビーフやスペアリブなどのなじみあるものからシーフードのパイ包み焼き(フランス)やビーフグーラッシュ(ハンガリー)など家庭や飲食店ではなかなか目にしない料理まで幅広くラインナップしている点です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
ホテルブッフェと聞くとハードルが高く感じるかもしれませんが、カジュアルな雰囲気でお食事いただける空間です。お子様連れのご家族からカップル・ご夫婦、ご友人同士まで、さまざまなシーンでご活用いただけます。ぜひ一度お越しください。
世界のおいしさを味わい尽くせる本ブッフェ。非日常感あふれる秋の食体験を、ぜひ大阪ベイエリアで体感してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
