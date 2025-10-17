【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

BANDAI SPIRITSは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、プラモデル「HG 新ケロロロボ（仮）」や「Figure-rise Standard 仮面ライダー新1号」を展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、アニメ「ケロロ軍曹」に登場する「ケロロロボ」をHGシリーズで商品化することをしており、会場では原型を確認することができるほか、特撮「仮面ライダー」より「Figure-rise Standard 仮面ライダー新1号」の原型も展示している。

【HG 新ケロロロボ（仮）】【Figure-rise Standard 仮面ライダー新1号】

(C)吉崎観音／KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV

(C)石森プロ・東映