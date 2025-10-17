ブタクサが飛び交う季節が到来！すでに花粉症の症状が出始めている人も少なくないはず。そんな中、スヌーピーのエンボスデザインがあしらわれた新作マスクが、「日本マスク」から発売された。

「スヌーピー30枚入りBOXマスク(Nature)」(1430円)


スリーブボックスは閉じた状態も引き出した状態もとびきりキュート！


お花畑でまどろむスヌーピーをデザイン


まずひとつめは、「スヌーピー30枚入りBOXマスク(Nature)」(1430円)。オーソドックスなプリーツタイプで、お花畑でまどろむスヌーピーとウッドストックを型押しした愛らしいデザインが特徴だ。

パッケージのスリーブボックスは、そのままインテリアに置いておけるおしゃれなデザイン。マスクは1枚ずつ個包装されていて、いつでも衛生的に使える。

「スヌーピー3D不織布マスク」(550円)


左面にはスヌーピー、右面にはウッドストックのエンボスデザイン入り


スライダーポーチのデザインは5種類


一方の「スヌーピー3D不織布マスク」(550円)は、肌なじみのいいベージュカラーのマスクが5枚と、持ち歩き用のスライダーポーチ1枚入り。立体タイプなので顔まわりがすっきり見えるのが魅力で、スヌーピーとウッドストックの型押しデザインが映える仕様だ。

付属のポーチは全5種類のデザインがあり、どのデザインが入っているかは買ってからのお楽しみ。マスクを入れる以外にも役立つから、コンプリートを目指してみて。

以上のアイテムは、日本マスクの公式オンラインストアにて購入可能。ぜひチェックしてみて。

