かわいいスヌーピーのマスクで秋花粉の対策を！プリーツタイプと立体タイプそれぞれ新作が登場
ブタクサが飛び交う季節が到来！すでに花粉症の症状が出始めている人も少なくないはず。そんな中、スヌーピーのエンボスデザインがあしらわれた新作マスクが、「日本マスク」から発売された。
【写真】スヌーピーがあしらわれた新作マスクを見る
まずひとつめは、「スヌーピー30枚入りBOXマスク(Nature)」(1430円)。オーソドックスなプリーツタイプで、お花畑でまどろむスヌーピーとウッドストックを型押しした愛らしいデザインが特徴だ。
パッケージのスリーブボックスは、そのままインテリアに置いておけるおしゃれなデザイン。マスクは1枚ずつ個包装されていて、いつでも衛生的に使える。
一方の「スヌーピー3D不織布マスク」(550円)は、肌なじみのいいベージュカラーのマスクが5枚と、持ち歩き用のスライダーポーチ1枚入り。立体タイプなので顔まわりがすっきり見えるのが魅力で、スヌーピーとウッドストックの型押しデザインが映える仕様だ。
付属のポーチは全5種類のデザインがあり、どのデザインが入っているかは買ってからのお楽しみ。マスクを入れる以外にも役立つから、コンプリートを目指してみて。
以上のアイテムは、日本マスクの公式オンラインストアにて購入可能。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【写真】スヌーピーがあしらわれた新作マスクを見る
まずひとつめは、「スヌーピー30枚入りBOXマスク(Nature)」(1430円)。オーソドックスなプリーツタイプで、お花畑でまどろむスヌーピーとウッドストックを型押しした愛らしいデザインが特徴だ。
一方の「スヌーピー3D不織布マスク」(550円)は、肌なじみのいいベージュカラーのマスクが5枚と、持ち歩き用のスライダーポーチ1枚入り。立体タイプなので顔まわりがすっきり見えるのが魅力で、スヌーピーとウッドストックの型押しデザインが映える仕様だ。
付属のポーチは全5種類のデザインがあり、どのデザインが入っているかは買ってからのお楽しみ。マスクを入れる以外にも役立つから、コンプリートを目指してみて。
以上のアイテムは、日本マスクの公式オンラインストアにて購入可能。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC