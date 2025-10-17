内モンゴル自治区のエレンホト鉄道口岸を通過して入境する中欧班列。（９月３日、ドローンから、エレンホト＝新華社配信／郭鵬傑）

【新華社フフホト10月17日】中国内モンゴル自治区の二連浩特（エレンホト）鉄道口岸（通関地）で9月8日、今年同口岸経由で出入境した「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際貨物定期列車）の貨物量が30万TEU（20フィートコンテナ換算）を突破した。これは2024年より23日早い目標達成で、1日平均約10本が遠くヨーロッパ大陸へ向かっている計算になる。同じ頃、同自治区満洲里鉄道口岸の積み替えヤードでは、作業員が慣れた手つきで積み替え設備を操作し、ロシアの広軌と中国の標準軌の異なる技術体系間の切り替え作業を済ませていた。

同自治区満洲里市口岸管理弁公室の張愛玲（ちょう・あいれい）副主任は、満洲里は中ロ間最大の陸路口岸として、中ロ貿易における陸上輸送の60％以上を担っていると指摘。道路、鉄道、航空を一体化した口岸輸送システムを構築しており、鉄道口岸の積み替え能力は年間4千万トンに達し、7月末までに満洲里鉄道口岸を通過した中欧班列は累計3万本の大台を突破したと紹介した。

中国鉄路ハルビン局集団満洲里駅の国際コンテナヤードで積み替え作業を終え、出発を待つ中欧班列の復路便。（５月３０日撮影、満洲里＝新華社配信／黄旭）

満洲里から数百キロ離れた甘其毛都（ガンツモッド）口岸では、より大規模なインフラ協力プロジェクトが進んでいる。5月14日、中国・モンゴル間の「ガンツモド−ガショーンソハイト鉄道」の着工式が行われ、1956年に開通したエレンホトとモンゴルのザミンウードを結ぶ鉄道に続き、約70年ぶりに両国間の国境横断鉄道が新設される。完成すると、「甘泉鉄道（ガンツモド−万水泉南）」とモンゴルの南向き鉄道が接続され、両国間エネルギー・資源分野の貿易のさらなる拡大、両国のインフラ相互接続と経済・貿易往来の促進、両国の越境物流、産業パーク、国境貿易サービスなどの業態の高度化につながる。

食品生産、穀物・油脂加工を手がける地元企業、満洲里鑫灃糧油工業の現代的な生産工場では、ロシアから輸入された菜種が全自動生産ラインを通り、皮むき、搾油、充填などの工程を完了する。同社の楊志宏（よう・しこう）副総経理によると、ロシア産菜種油は酸価が低く発煙点が高いため、高付加価値加工された製品は中国のサプライチェーン（供給網）川下企業から特に高い評価を得ている。2024年の同社の加工能力は12万トン近くに達し、製品の7割が中国中西部市場に供給され、税引き前利益は6400万元（1元＝約21円）を超えたという。

内モンゴル自治区のエレンホト道路口岸の合同検査ホール。（９月３日撮影、エレンホト＝新華社記者／馬金瑞）

中国・モンゴル・ロシア経済回廊は、3カ国の相互接続と実務的な協力を強化することで、地域経済一体化の促進を目指している。経済回廊の建設が継続的に推進されるにつれ、中ロ間の貿易額は16年の695億ドル（1ドル＝約150円）から24年には2448億ドルへと増加し、年平均伸び率は17％に達した。24年の中国・モンゴル間の貿易額は前年比10.1％増の186億2千万ドルに達し、過去最高を記録した。

内モンゴル「一帯一路」研究所の照日格図（ジョリグト）副所長は、中国・モンゴル・ロシア経済回廊の建設は、まさに「一帯一路」構想の北東アジア地域における具体的実践例だと強調。インフラの相互接続、貿易円滑化措置、産業協力の深化を通じて、3カ国の共同発展を促進しているだけでなく、日本など北東アジア諸国が地域協力に参加するための新たなプラットフォームを提供し、より開放的で包摂的、普遍的恩恵が受けられる地域経済一体化の枠組み構築に重要な貢献をしていると指摘した。（記者/趙沢輝）

中国・モンゴル間の「ガンツモド−ガショーンソハイト鉄道」着工式。（５月１４日、ドローンから、エレンホト＝新華社配信）

貨物通関作業に忙しい中国モンゴル間最大のガンツモド貨物道路口岸。（２０２３年１月２５日撮影、エレンホト＝新華社記者／李雲平）