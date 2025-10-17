デンジャラス・ノッチ、新しい“愛車”のカスタムポイントを紹介「カッコ良い」「渋いっすね」「良いカスタムですね」 先月納車を報告
お笑いコンビ・デンジャラスのノッチ（60）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。先月納車されたばかりの新たな“愛車”のカスタムポイントを紹介した。
【動画】「渋いっすね」「カッコ良い」納車されたばかり“の新愛車”のカスタムポイントを紹介するノッチ
大型二輪の免許を持ち“バイク好き”として知られるノッチが購入したのは、『Harley-Davidson 2000 Fatboy（ハーレーダビッドソン 2000 ファットボーイ）』。
納車報告の際には「もう25年経ってます。エンジンはね、TC88っていうモデルなんですけどね、エボリューションから次の。なんと、空冷OHVのキャブレター車仕様でございます」「いわゆるこのちょっと前が、あのシュワちゃんの『ターミネーター2』で有名な車両なんですけど、私が気に入ってて」と、バイクの特徴などについて話していた。
この日の動画では、カスタムポイントに焦点を当てバイクを披露。カメラ越しには妻・佐藤友美さんもおり、友美さんに説明するように前オーナーが手がけたという「ホイール」、「ライザー」、「ガソリンメーター」、ハーレー純正の革の「サドルバッグ」などのパーツを紹介した。
また、今回ノッチが新たなカスタムとして購入・取り付けたという「グリップヒーター」「ETC2.0」「新品のタイヤ（前後）」「リアキャリア」「ウィンドシールド」も披露。友美さんは追加でカスタムを行ったことを知らなかったようで、“便乗して”お披露目するノッチに「やってんな！（笑）」とツッコミを入れていた。
なお、動画では実際に生活のなかで乗ってみてのバイクの良し悪しについても明かしている。
コメント欄には「Fatboy渋いっすね」「良いカスタムですね」「ホイールカッコ良いです」「やってるポイント多いですねー」「なんだかんだ理解のある友美Dは素敵な奥さんですね」「街乗りより高速が楽しみですね。友美さんとのツーリング動画をお待ちしてます」「ノッチチャンネルの解説は、マジうまい！」など、さまざまな声が寄せられている。
