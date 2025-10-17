氷川きよし、機内でオフショット 美肌＆“ぷるん”唇公開「お肌チュルチュル」「つやっつやですね！」
歌手の氷川きよし（48）が17日、自身のインスタグラムを更新。空港と機内でのオフショットを公開した。
【写真】氷川きよし、“つや肌＆ぷるん唇”オフショット（3枚目）
氷川は現在ツアー「KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜」で全国を周っており、きょう17日は大分・iichikoグランシアタで公演を行う。投稿は移動のオフショットで、待合室での帽子を深くかぶったショットや、機内とみられる席でのドアップ自撮りなどを公開した。ドアップのショットはつや肌とぷるりと潤う唇が印象的なショットとなっている。
この投稿に「今日を思い切り楽しんで」「頑張ってね」「みんな楽しみに待ってると思います」などエールのほか、氷川のファッションや美貌に「かわいい」「私服KIINA.かっちょ可愛いぃ」「移動ファッションも素敵！お肌チュルチュルですね」「ピッカピッカやん 綺麗でエクボが可愛いー」「お肌、つやっつやですね！」「エクボが可愛い」などのコメントも寄せられた。
