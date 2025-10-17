◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3-1ブリュワーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

先発陣の好調が続き、ワールドシリーズ進出に王手をかけたドジャースは明日、日本時間18日は大谷翔平選手が先発登板します。

世界一連覇に向け、調子を上げていくドジャース。特に先発陣が好調を維持しています。

ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦は2度サイ・ヤング賞に輝いている左腕ブレーク・スネル投手が8回、1安打、無失点の快投。スネル投手は、ポストシーズン3戦3勝で、防御率0.86となっています。

第2戦は山本由伸投手がマウンドに立つと、初回の初球、1番のジャクソン・チョウリオ選手に先頭打者のホームランを献上するも、その後はスコアボードに「0」を並べ、終わってみれば9回、3安打、7奪三振、1四球、1失点、111球の快投劇。日本人投手でここまでなしえなかったポストシーズンで初めて完投を達成しました。

そして、第3戦に先発したタイラー・グラスノー投手は2回にタイムリーヒットて得点を許しますが、3回は上位打線を三者連続空振り三振でしとめ、4回も3つの三振で得点を与えません。その後もアウトを重ね、6回に2つのアウトを奪った後、四球を与えたところで降板。

5回2/3を投げ99球、被安打3、8奪三振、3与四球、1失点の成績でした。継投が無失点でつなぎ、最後は佐々木朗希投手が三者凡退で試合を決しました。明日の先発予定は大谷選手。前回は日本時間5日のフィリーズ戦で6回、被安打3、9奪三振、3失点で勝ち投手となっています。ドジャースは3連勝でワールドシリーズ進出王手をかけ、明日大谷選手が進出を決めるか注目されます。