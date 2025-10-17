ウクライナでの戦闘終結をめぐり、アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領がハンガリーで首脳会談を開くことで合意しました。トランプ大統領は「2週間以内」に行われるだろうとしています。

トランプ大統領は16日、プーチン大統領と電話で会談し、ウクライナでの戦闘終結に向けて、来週、アメリカとロシアの間で高官協議を開くことで合意したと明らかにしました。さらに、ハンガリーの首都ブダペストでプーチン氏と直接会談し、「不名誉な戦争を終わらせることができるか確認する」と表明しました。

アメリカ トランプ大統領

「（Q.会談するということですが時期は）おそらく2週間以内だろう。かなり早い時期だ」

ロシアのウシャコフ大統領補佐官によりますと、電話会談でプーチン氏は、アメリカが検討している、ウクライナ国内からロシアの首都モスクワを射程に収められる巡航ミサイル「トマホーク」の供与について、米ロ関係に「重大な損害を与えるだろう」と警告したということです。

トランプ氏は電話会談後、「トマホーク」について、「アメリカにも必要で、枯渇させるわけにいかない」として、ウクライナへの供与に慎重な姿勢を示しています。トランプ氏は17日にゼレンスキー大統領と会談を行う予定で、そこでプーチン氏との電話会談の内容について共有するとしています。