大谷映美里プロデュース♡毎日かわいいマンスリーカラコンが登場

大谷映美里さんプロデュースの「melady（ミレディ）」から待望のマンスリーカラコンが登場♡1dayで人気の３カラー、Princess Chocolat（プリンセスショコラ）、Idol Ring（アイドルリング）、Lady Black（レディブラック）がラインナップ。1箱2枚入り1,540円（税込）で、かわいさもコスパも両立。学校や日常使いにもぴったりな、毎日使えるレンズです♪

プリンセス気分♡Princess Chocolat

Princess Chocolat

Princess Chocolatは、しっかり太フチと甘いショコラブラウンで立体感のあるプリンセスのような瞳を演出♡

DIA14.5mm、着色直径13.8mmで、甘くとろける瞳を1か月間楽しめます。毎日のメイクに取り入れるだけで、推し顔をキープできるのも魅力です。

キャシードール新作♡うるおい＆セミマット仕上げマットリップ登場

アイドル級♡Idol Ringの魅力

Idol Ring

Idol Ringは、さりげない極細フチとちゅるんブラウンカラーで、ナチュラルに瞳を強調。DIA14.5mm・着色直径13.8mmで、くりっとしたアイドルのような瞳を演出します。

毎日メイクの一部として取り入れやすく、学校やお仕事でも使えるナチュラルさが人気です♡

大人っぽさ♡Lady Blackで透明感

Lady Black

Lady Blackは、じゅわっとぼかしフチと透明感たっぷりのブラックカラーで、黒コンなのにのっぺりしないレディな瞳に♡

DIA14.5mm・着色直径13.8mmで、デイリー使いでも自然に盛れるデザイン。1か月交換でコスパも抜群、毎日推し顔を楽しめます♪

大谷映美里と1か月ずっと推し顔♡

大谷映美里さんプロデュースの「melady（ミレディ）」マンスリーカラコンは、Princess Chocolat、Idol Ring、Lady Blackの3色展開で、DIA14.5mm・着色直径13.8mmと毎日使いやすいサイズ感♡

1箱2枚入り1,540円（税込）でコスパも◎。公式SNSでは未公開オフショットやモニター募集も実施中。推し顔を1か月ずっと楽しめるレンズを、この機会にぜひ試して♪