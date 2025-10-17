字が震えて書けなくなる謎の症状がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】普段の字と見比べてみると……

「きゅ、急に字がまともに書けなくなった…なんだこれ…頭はハッキリしてるし呂律も回るし視野に欠けもなくちゃんと歩けるのに字だけなんか震える」



とその様子を紹介したのは金里遠玖さん（@kanaritooku）。



メモ用紙に「お弁当」「スプーン」などと書こうとするのだが、まるで利き手じゃない手で書いたように震えた筆跡…。金里さんはその後、脳神経外科を受診したが異常なし。症状もほどなく消え、結局原因は特定できなかったそうだ。



金里さんにお話を聞いた。



ーー字が書けなくなった際、どんな状況だったのですか？



金里：翌日に予定されていた子供の遠足の持ち物チェックリストを作っていたときに、字が震えて書けないことに気がつきました。すぐに脳梗塞の可能性が頭をよぎりましたが、「視野の欠け」「表情の左右非対称」「ろれつが回らない」「うまく歩けない」などの症状は見られず、本当にただ、字だけがうまく書けない状態でした。手に痛みなどもありませんでした。字が書けない症状は、1時間程度でおさまりました。



ーー病院で受診した結果は。



金里：普段から片頭痛があるため、それも含め丁寧に聞き取りをしていただきました。そのあと、MRIと血液検査を受けました。血液検査は多くの項目を調べていただいていますが、特にDダイマーの数値が基準値よりも低かったことを説明されました。その結果とMRIの画像から、「現時点で積極的に脳梗塞・脳卒中を疑う所見はないが、また異変があればためらわずに受診してほしい」との診断でした。



ーー今回の体験を振り返って。



金里：小さな子どもを育てているため、「脳梗塞かもしれない」と思ったときに、すぐに救急車を呼ぶという決断ができませんでした。子どもの預け先をどうするのか…ということが先に頭をよぎってしまったのです。今回は緊急性がなかったからよかったものの、本当の緊急時にどう対応するか、普段から考えておく必要があると痛感しました。また、子供の年齢に応じて、救急車の呼び方なども教えていかなければならないなと思っています。



ーー投稿に大きな反響が寄せられました。



金里：見ず知らずの私に心配のお声掛けをくださったり、ご自身や身近な方の経験をシェアして注意を促してくださる方がたくさんいたことに大変驚きました。また、とても嬉しく感じました。「SNSに書き込んでいる場合じゃないぞ」というツッコミも相当数いただきました。「おっしゃるとおり」以外の言葉が見つかりません。私も大切なフォロワーさんが同じようなことを呟いていたら「病院へ！」と叫ぶと思います。



ただ、いざ自分にふりかかると「まぁ大丈夫だろう」と思ってしまうのだなということも今回実感しました。客観的な意見をいただけて翌日に受診できたので、結果的には書き込んでよかったなと思っています。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「一過性脳虚血発作かもしれません。 うちの嫁も同様の事が起きて何度も救急病院でCT、MRI撮りましたが異常なしでしたが結局脳梗塞になって半身麻痺です。 検査に異常がなくても十分にお気をつけを！」

「自分、甲状腺機能亢進いわゆるバセドウ病持ちで薬で落ち着かせてますが、数年おきに症状が悪化します その時の一症状に字が書けなくなる、があります 正確には筋肉が震えちゃって思ったように手が動かなくなり、まっすぐ線が引けなくなったりします 急に汗かきになったとか手が震えるとかないですか？」

「至急、病院へ。救急車呼ぶのが不安なら#7119 （救急安心センター）に電話して救急車が必要か確認してもらってもいいと思います。」



など数々の心配の声が寄せられた今回の投稿。脳に起因する症状でもそれ以外でも、何か異常が起こった際にはいち早く医師の診察を受けるに越したことはない。読者のみなさんもぜひ金里さんの体験を参考にしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）