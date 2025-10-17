女優大友花恋（26）が17日、都内で行われた、「手間抜きレストラン PR発表会」に登壇した。

10月18日は冷凍食品の日。で、大友は「普段から食べることにすごく関心がありまして、かつ10月生まれなので、勝手にすごく親近感というか。通ずる部分があってうれしい」と笑顔。“手間抜き”の言葉について「私も普段から冷凍食品を活用して楽しくお料理をしているので、手間抜きってポジティブな印象があるよなって。しっくりきました」とした。

料理好きで、冷凍のカット野菜などを日頃から活用しているという。「いつも助かってます。焼きギョーザに冷凍のブロッコリーを添えて上からチーズをかけてラザニア風にしたり、冷凍のハンバーグをパスタにのせて崩しながら食べたり」と説明。さらに「この季節は冷凍のカボチャを使うことが多い。カボチャのサラダやケーキだったり。冷凍食品だからこそ手軽に挑戦できる」と力を込めた。

「気分転換や楽しみの1つではあるけど、忙しい中だとどうしてもちゃんと全部自分でお料理をすることを意識すると、負担になってしまう瞬間もあると思う」と回想。「包丁を使わなかったり、火を使わず電子レンジを使ったりすることも手間抜きのコツ。手間を抜くことが日常に染みついている」と語った。

17日午後と18日に、東京・新宿区のサナギ新宿で「手間抜きレストラン」がオープン。「冷凍食品は、手抜きじゃなくて、手間抜き」をコンセプトに、冷凍食品アレンジメニューを2日間で計1018食分を無料で提供する。

大友は「手間抜きレストラン」のメニューを2品試食し、的確な食リポを披露。「こんなにたくさんの方の前で何か食べるのは初めてなので、とても緊張しましたが大丈夫でしょうか？」と照れ笑いし、会場を和ませた。