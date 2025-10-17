「さそり座」さんが今よりもっと幸せになる“リセット法”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。
耐久性バツグン、執着心も強い方。
つまり、あなたは、粘り強いのです。こんなはずじゃなかったと思いながらも、諦めずに何度もチャンスを上げるはず。ご縁があった相手とは、ずっとつながっていたいのです。
【よくある症状】
我慢に我慢を重ね、耐えがたきを耐えて、ふとした瞬間に修復が利かないところまで行ってしまって、ブチ切れてすべてを台無しにしやすいでしょう。
言ってはならない言葉を口にしてしまい、自己嫌悪に陥ることも。
【さそり座さんのリセットルール】
1：猶予
2：期限
3：静観
クールダウンが必要です。
「絶対に嫌」「もう本当に許せない」的にエキサイトしてしまうと、簡単に道を違えてしまいます。そこまで感情をたかぶらせる前に手を打っていくと、誰よりも上手にリセットができるはず。
【処方箋】
・弱気をリセット
さそり座さんは、情念の属性を持ちます。
このため、自覚している以上に強運を秘めています。「辞めたい」「離れたい」でいっぱいになると、気持ちも流れも自分が出ていく方向に向かってしまいますが、本来は、気に食わない相手を移動させるくらいの念の強さは持っているのです。
「ここはこちらに任せて、次へどうぞ」とフラットに接していくと、目の上のたんこぶが消えることも。大事なのは、厭世観（えんせいかん）でいっぱいにならないこと。強気で！
・線引きをする
「すべてか、ゼロか」が本来のさそり座さんのスタイル。
でも、今は、諸事情が絡み合い、オールリセットがかけにくくなっているでしょう。気が乗らないことは、「これに関しては、遠慮します」で一線を画してしまうのがよさそう。
また、条件をこちらが切るのも有効です。「ここまでは付き合う、それ以上は辞める」と自分で上限を決めて、理性的に処理ができる段階でリセットをかけましょう。時には、諦め、手放しも大事です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
