「てんびん座」さんが今よりもっと幸せになる“リセット法”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。
協調性、そして、柔軟性が豊かなため、どんな環境の中でもやっていけるてんびん座さん。
でも、やりにくさ、生きにくさが強まってくると、フェードアウトするでしょう。周囲に悟らせず、エレガントに退場することに。
【よくある症状】
基本、リセットはしたくないのです。
そんな大事になる前に、答えを出します。ほんの一瞬だけ所属したけれど、すぐに辞めた……そんな記憶は、すぐに抹消されるはず。自分と自分以外の世界の線引きが得意です。
【てんびん座さんのリセットルール】
1：最短
2：最小
3：最速
幸せになるための選択は、ああでもない、こうでもないとたっぷり時間をかけて悩み、迷うことを楽しむあなたですが、不幸の気配は、驚くような速さで遠ざけます。
自分らしく生きられない世界はノーサンキューなのです。
【処方箋】
・変質、劣化を認める
最初から合わないものは、反射的に避けることができますが、問題は、初めはよかったけれど、後から価値が下がったケースです。
金銭的な話ならば、折り合いをつけて撤退が可能でしょう。条件が違うと主張して話し合う余地もありますが、結婚や恋愛などの感情に基づくつながりは迷走しがちに。別れるまでのあれこれが面倒で、先送りしやすいはず。頼れる友人や専門家の力を借りるのがよさそう。
失敗と分かったら、すみやかに仕切り直すのが正解です。
・自分を慈しむ
てんびん座さんは、バランス人間。
だから、嫌なことがあると、ぜいたく体験や買い物で気分を上げようとします。かわいそうな自分を慰め、励まそうとするのです。でも、マイナス気分は、埋め切れないのでは？
ある程度、散財して気が済んだら、生活全体の向上を心掛けてみて。趣味や教養を深め、あなたらしさを取り戻すうちに、不要なものが浮き彫りになっていきます。
2026年春には、追い風が吹きます。人生の仕切り直しも視野に入れて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
てんびん座さん（9月23日〜10月23日生まれ）の幸せのカルテあなたのリセットスイッチは、「不調和」です。
協調性、そして、柔軟性が豊かなため、どんな環境の中でもやっていけるてんびん座さん。
【よくある症状】
基本、リセットはしたくないのです。
そんな大事になる前に、答えを出します。ほんの一瞬だけ所属したけれど、すぐに辞めた……そんな記憶は、すぐに抹消されるはず。自分と自分以外の世界の線引きが得意です。
【てんびん座さんのリセットルール】
1：最短
2：最小
3：最速
幸せになるための選択は、ああでもない、こうでもないとたっぷり時間をかけて悩み、迷うことを楽しむあなたですが、不幸の気配は、驚くような速さで遠ざけます。
自分らしく生きられない世界はノーサンキューなのです。
【処方箋】
・変質、劣化を認める
最初から合わないものは、反射的に避けることができますが、問題は、初めはよかったけれど、後から価値が下がったケースです。
金銭的な話ならば、折り合いをつけて撤退が可能でしょう。条件が違うと主張して話し合う余地もありますが、結婚や恋愛などの感情に基づくつながりは迷走しがちに。別れるまでのあれこれが面倒で、先送りしやすいはず。頼れる友人や専門家の力を借りるのがよさそう。
失敗と分かったら、すみやかに仕切り直すのが正解です。
・自分を慈しむ
てんびん座さんは、バランス人間。
だから、嫌なことがあると、ぜいたく体験や買い物で気分を上げようとします。かわいそうな自分を慰め、励まそうとするのです。でも、マイナス気分は、埋め切れないのでは？
ある程度、散財して気が済んだら、生活全体の向上を心掛けてみて。趣味や教養を深め、あなたらしさを取り戻すうちに、不要なものが浮き彫りになっていきます。
2026年春には、追い風が吹きます。人生の仕切り直しも視野に入れて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)