「髪切ったの？」宮脇咲良、タンクトップ姿で圧巻スタイル披露「全然雰囲気が違う！」「本当に美しい」
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは10月16日、自身のInstagramを更新。新曲のティザーカットを公開し、ファンの注目を集めました。
【写真】宮脇咲良の美スタイル引き立つコーデ
コメントでは、「本当に可愛い」「全然雰囲気が違う！っていうか、どんなヘアスタイルも服も似合ってしまう、サクラちゃん最高」「サクラのボブヘアは本当に美しい」「愛してる」「ショートパーマかわいすぎる」「さくらたん、髪切ったの？」と世界中から絶賛の声が寄せられました。
同グループは24日に、1stシングル『SPAGHETTI』をリリースすることを発表しています。
(文:勝野 里砂)
新曲ティザーのオフショット公開宮脇さんは「WEIRD GARLIC」とつづり、4枚の写真を掲載。新曲のティザーカットと思われる写真では、白いタンクトップにベルベット素材の赤いパンツを合わせたコーディネートを披露しました。宮脇さんの手足の長さを生かしたスタイルです。耳には、ショートパスタとミニトマトを模したユニークなデザインのイヤリングが揺れています。また、頭にかぶったニット帽は、宮脇さんの手作りでしょうか。
特技は編み物宮脇さんは以前から編み物が得意であることを公言しており、衣装でも何度か自身の編み物作品を取り入れています。今回のプロモーションでは、宮脇さんがゆでたスパゲッティを使って編み物に挑戦する動画も公開。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:勝野 里砂)