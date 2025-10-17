「おとめ座」さんが今よりもっと幸せになる“リセット法”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。
あなたは、自己コントロールの天才です。
こうあるべき、こう生きたいと理想のイメージがあり、日々、それに向けて調整をかけているでしょう。でも、しばしば、諸事情で乱れます。すると、リセットをかけることに。
【よくある症状】
ステップアップやバージョンアップなど、よりよくなる目途がつくと、ガラッと変えるはず。
転職や独立、移住など、大胆に人生を動かすでしょう。取捨選択も同時にするため、縁切りを兼ねることも多いはず。
【おとめ座さんのリセットルール】
1：展望
2：勝算
3：礼儀
マイナスになる選択はしません。
仕事を変えるなら、収入が上がる、または、やりがいがある道を選ぶでしょう。また、筋を通して、有益なつながりはキープするはず。古巣のコネを使って、次の仕事を得るのが得意です。
【処方箋】
・見切りを早めに！
これ以上、得られる物はないと感じた時、あなたはリセットをかけたくなるでしょう。
学びきった、やりきった感覚があるなら、踏み切れるのです。言い換えれば、やりにくい、すごく疲れる程度では、自分の未熟さの表れと感じて頑張ってしまうはず。
でも、環境に問題がある場合も多いもの。おとめ座さんは勘がよく、有能なのです。ずっと慣れない、手が回らないとしたら、リセット案件かも。関係者以外の意見も、マメに聞いてみて。
・休憩を挟む
例えば、転職ならば収入の途切れを心配して、辞めた翌週に次の勤務を入れてしまうようなところが、あなたにはあるはず。
でも、せめて1週間、可能ならばもう少し長く、インターバルを空けましょう。一息入れることで、気持ちも改まって、よい新スタートが切れるはず。恋も、すぐに次に行かないように気を付けて。
大きなリセットチャンスは2027年夏以降。それまでは、下積み期間と考えて。
日々のリセットは、人生相談が有効です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
