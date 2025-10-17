「しし座」さんが今よりもっと幸せになる“リセット法”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。
前向きで、ポジティブなのが、しし座さん。
だからこそ、「思ったのと違った」展開が耐えられません。一度でもいいと思ってしまった自分を責めて、早々に仕切り直しを図るでしょう。ガッカリからの展開が早いはず。
【よくある症状】
ダメだと思って、パッと動けると、すぐに立て直せるでしょう。
でも、「せめて3年はいないと」とか、「辞めたらこの収入はキープできない」などの理由で踏みとどまってしまうと、リセットのタイミングを失うことに。
【しし座さんのリセットルール】
1：勇気
2：確信
3：競合
不満を抱えながらも継続を選んだ場合、どんどん意欲が削がれていきます。現状を変えよう、新しく仕切り直そうとする気持ちも萎んでしまうはず。
カンフル剤になるのは、“ライバル意識”です。負けたくない相手を想定して。
【処方箋】
・脱・自己憐憫
もし、あなたが誰かのせいで、こんなふうになっていると思っているとしたら、意識をリセットしましょう。
お金のため、生活のため、家族のために我慢するしかなかった……。仮に、実際にその通りだったとしても、人のせいと思っていること自体、しし座さんの誇りは傷つき、自己肯定力が下がります。必要だったから頑張ったと定義を変えてみて。
これまでもベストを尽くし、これからは、もっと頑張る。人生のリセットができそうでしょう？
・準備と実行
2026年7月、しし座さんは12年に一度の大幸運期を迎えます。
今はそのために、人生全体に強制リセットがかかっている状態です。望まない変化、強引な展開も多いはず。でも、すべて必要なプロセスです。後戻りを考えずに、未来に向かって。
新しい挑戦のために調べる、申し込むなど、動き出すことが大事。フライング気味に進めると、強運の波に最良のタイミングで乗れるはず。
日常のストレスは、ライブ体験で解消できそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
しし座さん（7月23日〜8月22日生まれ）の幸せのカルテあなたのリセットスイッチは、「失望」です。
前向きで、ポジティブなのが、しし座さん。
だからこそ、「思ったのと違った」展開が耐えられません。一度でもいいと思ってしまった自分を責めて、早々に仕切り直しを図るでしょう。ガッカリからの展開が早いはず。
ダメだと思って、パッと動けると、すぐに立て直せるでしょう。
でも、「せめて3年はいないと」とか、「辞めたらこの収入はキープできない」などの理由で踏みとどまってしまうと、リセットのタイミングを失うことに。
【しし座さんのリセットルール】
1：勇気
2：確信
3：競合
不満を抱えながらも継続を選んだ場合、どんどん意欲が削がれていきます。現状を変えよう、新しく仕切り直そうとする気持ちも萎んでしまうはず。
カンフル剤になるのは、“ライバル意識”です。負けたくない相手を想定して。
【処方箋】
・脱・自己憐憫
もし、あなたが誰かのせいで、こんなふうになっていると思っているとしたら、意識をリセットしましょう。
お金のため、生活のため、家族のために我慢するしかなかった……。仮に、実際にその通りだったとしても、人のせいと思っていること自体、しし座さんの誇りは傷つき、自己肯定力が下がります。必要だったから頑張ったと定義を変えてみて。
これまでもベストを尽くし、これからは、もっと頑張る。人生のリセットができそうでしょう？
・準備と実行
2026年7月、しし座さんは12年に一度の大幸運期を迎えます。
今はそのために、人生全体に強制リセットがかかっている状態です。望まない変化、強引な展開も多いはず。でも、すべて必要なプロセスです。後戻りを考えずに、未来に向かって。
新しい挑戦のために調べる、申し込むなど、動き出すことが大事。フライング気味に進めると、強運の波に最良のタイミングで乗れるはず。
日常のストレスは、ライブ体験で解消できそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)