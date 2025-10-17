「かに座」さんが今よりもっと幸せになる“リセット法”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。
自分のことなら、我慢ができるのです。
でも、大事な人、大好きな人が傷つけられたら、話はおしまい。一緒に辞める、抜けることが多いはず。心許せる人、信頼できる相手が去った場所には、愛着が消えてしまうはず。
【よくある症状】
結婚や出産、パートナーの転勤、親の介護など、家庭の事情きっかけでライフスタイルを変えることが多いでしょう。
人生における優先順位が愛する人にあり、迷いません。逆にいえば、大事な仲間がいればとどまるのです。
【かに座さんのリセットルール】
1：連帯
2：転機
3：共鳴
大事な人と共に生きるために、最大の譲歩をするでしょう。
それが、人生の大きな分岐点となり、結果的にリセットがかかることが多いのです。また、思いを同じくする人との出会いで、生き方をガラリと変えることも。
【処方箋】
・リセットの達人
あなたは、繊細な人。ちょっとしたことで傷つきやすく、くよくよしやすいでしょう。
日常的なつまずきで、何もかも嫌になって、辞めてしまいたいと思うこともよくあるはず。
でも、一晩寝ると、「いろいろあるよね！」的に気分が変わるはず。自分で自分の機嫌を取るのがうまいし、物事のいい面探しが得意なのです。
ある意味、限界を超えてもずっと我慢してしまう恐れも。定期的に信頼ができる人に会って、状態をチェックしてもらって。
・リスタートで行く
2026年6月まで、12年に一度の大幸運期に入っています。
このため、新しくやってみたいことが見つかりやすくなっています。かねての夢や目標を実現させるチャンスです。また、実力以上のミッションも回ってきやすいでしょう。「絶対、無理」と思っても、やってみると案外何とかなるし、それが、これからの未来の足掛かりとなっていきます。
当面の間は、「受けて立つ」「道を開く」意識でやっていくと、よさそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
