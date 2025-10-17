パパッと作れる「牛肉のしぐれ煮」のレシピを紹介！ 木綿豆腐にかければ飽きのこない絶品おつまみに

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『釣れなくても料理！牛肉しぐれ煮！【VOICEROIDキッチン】』というABSsuperさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

普段魚釣って食べる動画などやってます。

釣れなくても料理！牛肉しぐれ煮！【VOICEROIDキッチン】

釣りや料理の動画を投稿しているABSsuperさんが、「牛肉のしぐれ煮」のレシピを紹介しています。よく作る常備菜なんだそうです。

まず、しょうゆ、酒、みりんを合わせておきます。しょうがは細長く切り、椎茸は石突きを落としておきます。

フライパンに油をひき、牛こま肉を広げるように焼きます。そこへ砂糖を加えます。

7〜8割ほど火が通ったら、しょうがと椎茸を入れます。椎茸がしんなりするまで炒めたら、合わせ調味料を加えます。

あとは煮詰まるまで中火で加熱したら完成です。とてもおいしそうです。

ご飯にのせてもいいですが、個人的なおすすめは木綿豆腐。甘辛なお肉と豆腐の組み合わせで、飽きずに箸が進みます。

おかずやお酒のアテが欲しいときに、手元の調味料でパパッと作れる便利な一品です。作ってみたい方は、ぜひ動画も参考にしてみてください。

視聴者コメント

サムネうまそうすぎる

うまそう

乙だねぇ

ご飯にぶっかけて食べたい

こんなの絶対おいしいよ・・・

文／高橋ホイコ