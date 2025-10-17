パパッと作れる「牛肉のしぐれ煮」のレシピを紹介！ 木綿豆腐にかければ飽きのこない絶品おつまみに
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『釣れなくても料理！牛肉しぐれ煮！【VOICEROIDキッチン】』というABSsuperさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
普段魚釣って食べる動画などやってます。
釣れなくても料理！牛肉しぐれ煮！【VOICEROIDキッチン】
釣りや料理の動画を投稿しているABSsuperさんが、「牛肉のしぐれ煮」のレシピを紹介しています。よく作る常備菜なんだそうです。
まず、しょうゆ、酒、みりんを合わせておきます。しょうがは細長く切り、椎茸は石突きを落としておきます。
フライパンに油をひき、牛こま肉を広げるように焼きます。そこへ砂糖を加えます。
7〜8割ほど火が通ったら、しょうがと椎茸を入れます。椎茸がしんなりするまで炒めたら、合わせ調味料を加えます。
あとは煮詰まるまで中火で加熱したら完成です。とてもおいしそうです。
ご飯にのせてもいいですが、個人的なおすすめは木綿豆腐。甘辛なお肉と豆腐の組み合わせで、飽きずに箸が進みます。
おかずやお酒のアテが欲しいときに、手元の調味料でパパッと作れる便利な一品です。作ってみたい方は、ぜひ動画も参考にしてみてください。
視聴者コメント
サムネうまそうすぎる
うまそう
乙だねぇ
ご飯にぶっかけて食べたい
こんなの絶対おいしいよ・・・
文／高橋ホイコ