篠原ともえ、“センス光る”手作りアクセサリーに反響「アイデアがすごい」「オシャレで可愛い」「才能と感性が素敵すぎる」
歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（46）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。手作りしたアクセサリーを制作過程とともに紹介し、「めっちゃ素敵!!」「オシャレで可愛い」「アイデアがすごい」「作るお姿が器用でうらましいです」などと反響を呼んでいる。
【動画】「アイデアがすごい」「オシャレで可愛い」篠原ともえが手作りしたアクセサリー＆衣装
披露したのは、7日に放送された『坂崎幸之助のお台場フォーク村 特別篇「拓郎あいしてる」』（フジテレビTWOほか）に出演した際に身につけていたアクセサリー。篠原は、いしだあゆみさんの「今夜は星空」（作曲：吉田拓郎）を歌唱するにあたって、「今夜は星空」の歌詞に合わせて手作りしたアクセサリーと衣装をまとって参加した。
衣装は、夜空を想起させるようなネイビー系のドレス。金のブレスレットは、星っぽいデザインの指輪とチェーンでつなぎ、優雅な印象を与える仕上がりとなっている。
コメント欄には、ほかにも「リングとブレス、つながってるのねー！すごくおしゃれです」「見とれちゃいました」「ホンマに才能と感性が素敵すぎる」「自分で作ると自分の欲しい！が作れていいね」「素敵なアクセサリーできるの天才」「とても似合ってます♪」など、さまざまな声が寄せられている。
