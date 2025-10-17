GLAY・JIROが所属する新バンド・CONTRASTZが『ベース・マガジン』表紙に登場 “ツイン・ベース”を特集
GLAY・JIROが所属するツイン・ベースのバンド・CONTRASTZが表紙を飾る『ベース・マガジン 2025年11月号』（リットーミュージック）が、18日に発売される。同号では、CONTRASTZのJunIzawa（LITE）とJIROによる対談をはじめ、ベースとベースの“低音の化学反応”に多角的に迫った特集「B×B CHEMISTRY!」が展開される。
【画像】JunIzawa×JIROの対談一部＆別カット
一般的なバンド編成では1人が担うベースのパートだが、2人のベーシストが絡み合うことでどんな化学反応が生まれるのか。同特集では、CONTRASTZのインタビューに加え、IKUO×村田隆行（I.T.Revolution）、MINA（East Of Eden）×Fami.（LOVEBITES）、ウエノコウジ×ハマ・オカモト（OKAMOTO'S）など、ジャンルも世代も異なるベーシストたちの対談を通じて、その奥深さを掘り下げる。
さらに、「ツイン・ベースを超える？はじめてのルーパー使いこなし術」といった企画、CONTRASTZの「KONTRAST」およびI.T.Revolutionの「Pulse XV」のベース・スコアも収録（いずれも動画対応）する。
同号には、クリープハイプのベーシスト・長谷川カオナシにフォーカスした全32ページのフルカラー小冊子『ミニ・ベーシスト・ブック』と、DLカードによりI.T.Revolutionの新曲音源をダウンロードできる特典付録も付属する。
“ベース×ベース”という異色かつ刺激的なテーマに挑んだ同号は、演奏者のみならず、音楽ファンにとっても新たな発見が詰まった1冊となりそうだ。
