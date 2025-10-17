田中理恵、体操始めた長男の練習風景を公開「ジャンプ力すごい！」「成長している」
元体操日本代表でタレントの田中理恵（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。体操を始めた長男（2）の練習風景を公開した。
【写真】「成長している」体操始めた長男の練習風景を公開した田中理恵
田中は先月の投稿で、長男が体操を習い始めたことを報告していた。この日の投稿では、「今日も体操頑張りました」と長男がボールと元気いっぱいにジャンプする姿を収めた写真をアップ。「泣いたり笑ったり 毎日毎日忙しいね」と長男の様子をつづり、「最高です!!」とコメントした。
この投稿には「日々成長している姿愛おしいですね」「2歳でこのジャンプ力すごい！ さすが理恵様のお子様」「元気があってよろしい」などの声が寄せられている。
田中は2017年1月1日に一般男性との結婚を発表。18年2月に長女（7）、23年5月に長男を出産した。
