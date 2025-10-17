天羽希純、指定難病の持病を公表「精神的なものと繋がっています」 復帰への思い記す
アイドルグループ#2i2の天羽希純が16日、自身のXを更新。自身の持病について説明した。
【画像】天羽希純、指定難病の持病を公表
天羽をめぐっては、復帰予定だった4日のイベントを体調不良のため欠席。この日、19日のイベントで復帰することを明かした上で「そして改めて何度も復帰復帰と言ったのに行けず、ごめんなさい。長野も松本まで行けたのですが途中でパニック障害になってしまってトイレに引きこもり、マネージャーに電話をかけてすぐ帰れなく近くで休んでから帰ってしまいました。帰りは記憶がないです……」と記した。
続けて「頑張りたい気持ちと、体が対局にいて自分でも自分と戦っていましたが、病院でも薬や治療を試行錯誤した結果、ここ数日調子がいい為、いち早く復帰したくて定期公演からしようとお医者さんと私、そして関わってくださっている方々と相談して決めました。まだ100％とはいかないかもですが、私が存在することで笑顔になってくれる方、そして何より待っててくれるメンバーに恩返しできるよう少しずつ自分の出来ることから頑張っていきます」と呼びかけた。
さらに「休養理由は言うか悩んだのですが、応援してくださっているのにモヤモヤを残してしまうのは良くないと思いお伝えします。私の持病は指定難病の為全てが解明されている訳ではないですが、個人的な症状としては精神的なものと繋がっています。今回、心の病気になってしまい、それと同時に体調の方にも出てきてしまい…というような流れでした。せっかく復帰という喜んでくれる方が多い報告をしたあとでネガティブな事をいうのはよくないと思うので、エッセイを書く機会をいただいている為詳細はそちらで発信させていただきます」とつづっている。
