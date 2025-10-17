【MLB】ドジャース3ー1ブルワーズ（10月16日・日本時間10月17日／ロサンゼルス）

【映像】大谷翔平、変態打ち→投手の様子がおかしくなる

10月16日（日本時間10月17日）に行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ3回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、、ドジャース・大谷翔平が放った三塁打と、打たれた相手投手のリアクションが話題となっている。

1回裏ドジャースの攻撃、この回先頭の1番・大谷の第1打席。この打席で大谷は、ブルワーズ先発の左腕アーロン・アシュビーとの対戦となったが、そのアシュビーに対して大谷は、初球から積極的に振っていきながらも、際どいコースをしっかりと見極めてカウント1-2とすると、勝負の5球目は、外角低めいっぱい、遠いところを突く135km/hのスライダー。これを大谷はある程度読んでいたのか、懸命にバットを伸ばして右手一本で捉えると、それをバットに上手く乗せる形で右方向へと低い弾道で飛ぶ一打に。

すると、バットで捉えられたこと自体がよほどの驚きだったのか、マウンド上のアシュビーは驚いた様子ですぐさま打球方向を振り返ることに。呆然したまま見送ったその視線の先で打球は、ライト線へと落ちて高速で転がり、大谷は俊足を飛ばして一気に三塁へ。技アリの一打で、早速リードオフマンとしての役目を果たすこととなった。こうした大谷の一打と、打たれたアシュビーのリアクションにファンからは「そらビビる」「ドン引きやん」「ピッチャー振り返るの速すぎ」「あのコース打たれたらな…」「なんで打てた！？」「もう投げるところない」「追い込んでからあんな難しい球打たれたらショックやろ」「大谷さんフリー打撃で復活したかな」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、“秒で確信”の豪快なアーチのみならず、こうした技アリの一打で相手投手を驚かせることもしばしば。そうした意味でこの一打、パワーと技術とが高いレベルで融合した大谷ならではのヒットであったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



