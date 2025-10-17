首脳会談に臨んだプーチン・ロシア大統領とトランプ米大統領＝８月１５日、アラスカ州アンカレジ/Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）米国がウクライナに共有する情報を強化している。これにはロシア領内奥地の標的に関する情報も含まれる。この動きは、トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領が今夏アラスカで行った首脳会談が和平合意に至らず事態が膠着（こうちゃく）したことを受け、戦略を転換したことの一環。米国とウクライナはこれによりロシアとの協議再開を期待している。事情に詳しい２人の関係筋が明らかにした。

ウクライナのゼレンスキー大統領は１７日にホワイトハウスでトランプ氏と会談し、ロシア領内の標的を攻撃できる長距離兵器の追加供与を要請するとみられる。

トランプ氏はゼレンスキー氏の訪問に先立ち、この構想に前向きな姿勢を示している。これはアラスカでの首脳会談以降、トランプ氏の戦争に対する考え方が変わったことを浮き彫りにしている。

２人の関係筋によると、トランプ政権がウクライナに対して行ってこなかったエネルギー関連施設に焦点を絞った情報提供は、アラスカ会談後から始まったという。

和平合意を目指す首脳会談に先立ち、トランプ政権はウクライナに対し、ロシアの石油、ガス、エネルギーインフラへの攻撃を避けるよう求めていた。しかし会談後、米国はウクライナに対し、これらの標的への攻撃再開を承認したという。

関係筋によると、米国の承認を得たウクライナはロシアのエネルギー関連インフラを標的とする戦略を採用した。前線が事実上膠着し、死傷者が１００万人を超えるなか、ウクライナはロシアのエネルギーインフラを標的とすることが、戦略的成果を生み出すために残された数少ない手段の一つだと考えているという。

エネルギー関連の標的のうち無傷で残っているものがどれだけあるのか、また、ウクライナがロシア領奥地にある施設を破壊できる長距離攻撃能力を維持しているのかは不明。提供されるデータは、現在の戦略が最終的に成功するかどうかを示す上で役立つだろう。ゼレンスキー氏は、これを達成するためには米国からのさらなる支援が必要だと示唆し、アラスカ会談以降、米国製長距離兵器の供与を繰り返し要請している。

トランプ氏は、ロシアが協議に対する姿勢を大きく変化させない限り、ウクライナに米国の巡航ミサイル「トマホーク」を供与する可能性を示唆しており、ウクライナの考えに前向きな姿勢を見せている。１７日に予定されているトランプ氏との会談に先立ち、ゼレンスキー氏は首都キーウで記者団に対し、会談の主な議題は「防空と、ロシアに圧力をかけるための長距離ミサイル（供与）の可能性」になるとの見方を示した。