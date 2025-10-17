◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦を制して３連勝。これまでＭＬＢの７試合制のポストシーズンでは３勝無敗とした場合は４１チーム中４０チームが突破しており、２年連続ワールドシリーズ進出の確率は９７・６％となった。

“最強先発陣”の一角、グラスノーは５回２／３を投げて３安打１失点８奪三振。今ポストシーズンは３試合（２先発）で防御率０・６８とした。

ド軍はポストシーズンで先発陣がチームをけん引している。特にリーグ優勝決定シリーズでは、第１戦でスネルが８回１安打無失点１０奪三振。第２戦では山本由伸が初回に先頭打者本塁打を浴びながら３安打１失点７奪三振で完投。日本人選手としては史上初の快挙を成し遂げた。２人に続いたグラスノーだが「彼らがいい投球をしてくれるのはチームにとって素晴らしいことだが、それが僕自身のメンタリティを変えるわけではない。チームとしてのゲームプランがあって、それに集中していた。彼らが何をしたかということは特に気にせず、頭から切り離していたんだ。２勝０敗とリードがしていたのは大きいけど、打者への攻め方や実行の仕方はあくまで自分のやり方で臨んだ」と話した。