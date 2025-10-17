◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 マリナーズ―ブルージェイズ（１６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ブルージェイズの通算２２１勝右腕Ｍ・シャーザーが１６日（日本時間１７日）、リーグ優勝決定シリーズ２勝目を目指して敵地のマリナーズ戦に先発登板。交代拒否にも見える続投で、６回途中２失点。ナショナルズ時代の１９年以来のポストシーズン勝利の権利を得た。

５回２死一塁の場面でシュナイダー監督がベンチを飛び出し、マウンドに向かった。直前のリバスに対し、右中間深くへライナーを打たれ、１番アロザレーナとの打席だった。だが３歳年上の監督の顔を強くにらみつけたシャーザーが鬼のような形相で何か言い放つと、監督はベンチへＵターン。続投志願が通った形となり、アロザレーナからは大きく曲がるカーブで空振り三振。ピンチを脱すると、大きくほえた。

シャーザーは２回にネーラーの本塁打で先取点を許したが、３回にヒメネスの２ランなどで３点の援護をもらい、逆転。その裏の２死で主砲ローリーと対戦し、カーブで１つ目の三振を空振りで奪った。５−１とリードを広げての４回に先頭のロドリゲスをカーブで空振り三振。ポストシーズン通算１７３奪三振でＲ・クレメンス（Ｒソックスなど）に並ぶと、同２死一塁でスアレスからもカーブで空振り三振とし、単独５位に浮上した。同記録の史上最多はバーランダー（ジャイアンツ）の２４４だが、奪三振率ではシャーザーが上回っている。

６回途中まで投げたシャーザーは３安打２失点４四球５奪三振だった。

シャーザーはメジャー１５年目でレギュラーシーズン４７４先発。今ポストシーズンはこの日が初先発で通算２６先発目となり、通算５００先発となった。タイガース、ナショナルズ、ドジャース、メッツ、レンジャーズに続き、６球団目でのポストシーズン先発。１９年ナショナルズ、２３年レンジャーズに続いて３球団目でのワールドシリーズ制覇を目指している。

今シリーズでブルージェイズは本拠で開幕を迎えたものの連敗発進。敵地に乗り込んでの１５日（同１６日）の第３戦でようやく打線が爆発。ヒメネス、スプリンガー、ゲレロ、バージャーの４選手が本塁打を放つなど、１８安打で１３点を挙げて１勝を返した。