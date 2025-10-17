◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャースが１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦で接戦を制し、３勝無敗とした。これまでのメジャーの７試合制のポストシーズンでは３勝無敗となったチームは０４年のア・リーグ優勝決定シリーズのヤンキースを除く４１チーム中４０チームが勝っており、突破率は９７・６％となった。

「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、初回先頭の１打席目に右翼線へ三塁打を放ち、続くベッツの適時二塁打で生還。地区シリーズ以降の７試合では初の長打で先制点を演出して、勝利に貢献。あす１７日（同１８日）の第４戦ではストレート突破へ先発登板する。佐々木朗希投手（２３）は２点リードの９回に登板して３者凡退で試合を締めくくりポストシーズン３つ目となるセーブをマーク。本拠地初セーブで、第１戦で１失点した不安を吹き飛ばした。 朗希を救ったのは、遊撃手・ベッツの好守だった。先頭のボーンの三遊間への深い当たりを、逆シングルで捕球し、華麗に一塁へジャンピングスローしてアウトにした。昨季から本格的に外野からコンバートされ、この日発表されたゴールド・グラブ賞の最終候補に入った名手は、目いっぱいのプレーで先頭打者をアウトにした。前回登板で試合を締めくくれなかった朗希にとって、先頭打者の出塁をさせなかったことは大きな１アウトだったはずだ。

試合後のクラブハウス。朗希が椅子に腰をかけてリラックスしていると、自席に戻るためにベッツが入って来た。朗希は立ち上がってベッツのもとへかけより、笑顔でハイタッチをした。ベッツは「自分の仕事をしているだけ」と言ったが、新人右腕をねぎらっているようだった。

ロバーツ監督も「彼は何度も大きなプレーをしている。あのプレーで朗希は落ち着けたと思う。素晴らしいプレーだ」とたたえていた。